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Çift kaşarlı tost kaç kalori? Hangi tost kaç kalori? İşte o liste

Sabah kahvaltılarımızın vazgeçilmezi tostlar, lezzeti ve doyuruculuğu ile herkesin sabah öğününde yediği önemli besinlerin başında geliyor. Peki hangi tost kaç kalori? İşte tostların kalori değerleri...

Giriş Tarihi: 8 Aralık 2019 Pazar 12:43
Çift kaşarlı tost kaç kalori? Hangi tost kaç kalori? İşte o liste

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan tost çeşitleri, hem çok lezzetli hem de çok doyurucu. Peki, bol malzemeleriyle gönül fetheden bu tostlar kilo olarak geri döner mi? İşte malzemelerine göre tostların kalori miktarı...

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Çift kaşarlı tost kaç kalori? Hangi tost kaç kalori? İşte o liste

1- KAŞARLI TOST

Bol malzemeli bir tost yapmaa vaktiniz yoksa ve içinde sadece kaşar bile olsa yeter diye düşünenlerdenseniz, 5 dakikada hazırlayabileceğiniz 1 adet kaşarlı tost 70 gr = 212 kcal

Çift kaşarlı tost kaç kalori? Hangi tost kaç kalori? İşte o liste

2- KARIŞIK TOST

Tost denince akla gelen malzemelerin hepsini bir lezzette buluşturan 1 adet karışık tost 90 gr = 256 kcal

Çift kaşarlı tost kaç kalori? Hangi tost kaç kalori? İşte o liste

3- AYVALIK TOSTU

Tostların şahı olan ayvalık tostu, hem çok doyurucu hem de oldukça lezzetli. 1 adet ayvalık tost 190 gr = 415 kcal

Çift kaşarlı tost kaç kalori? Hangi tost kaç kalori? İşte o liste

4- SUCUKLU TOST

Baharatlı kokusu ve erimiş kaşardan oluşan sucuk tost, ayranla beraber tüketilebilen ideal çeşitlerdendir. 1 adet sucuklu tost 180 gr = 533 kcal

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