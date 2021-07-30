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Çift kaşarlı tost kaç kalori? Hangi tost kaç kalori? İşte o liste
Çift kaşarlı tost kaç kalori? Hangi tost kaç kalori? İşte o liste
Sabah kahvaltılarımızın vazgeçilmezi tostlar, lezzeti ve doyuruculuğu ile herkesin sabah öğününde yediği önemli besinlerin başında geliyor. Peki hangi tost kaç kalori? İşte tostların kalori değerleri...
Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 11:06
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan tost çeşitleri, hem çok lezzetli hem de çok doyurucu. Peki, bol malzemeleriyle gönül fetheden bu tostlar kilo olarak geri döner mi? İşte malzemelerine göre tostların kalori miktarı...
1- KAŞARLI TOST
Bol malzemeli bir tost yapmaa vaktiniz yoksa ve içinde sadece kaşar bile olsa yeter diye düşünenlerdenseniz, 5 dakikada hazırlayabileceğiniz 1 adet kaşarlı tost 70 gr = 212 kcal
2- KARIŞIK TOST
Tost denince akla gelen malzemelerin hepsini bir lezzette buluşturan 1 adet karışık tost 90 gr = 256 kcal
3- AYVALIK TOSTU
Tostların şahı olan ayvalık tostu, hem çok doyurucu hem de oldukça lezzetli. 1 adet ayvalık tost 190 gr = 415 kcal
4- SUCUKLU TOST
Baharatlı kokusu ve erimiş kaşardan oluşan sucuk tost, ayranla beraber tüketilebilen ideal çeşitlerdendir. 1 adet sucuklu tost 180 gr = 533 kcal