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Haberler Galeri Çığlık atan 4 bin yıllık mumyanın gizemi çözüldü

Çığlık atan 4 bin yıllık mumyanın gizemi çözüldü

Modern çağdaki hastalıkların binlerce yıl önce olup olmadığı hep merak konusu olmuştur. 4 bin yıllık mumyalarla ilgili yeni bir bilgiye ulaşılırken, bilim insanları şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 10:02 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 10:03
Çığlık atan 4 bin yıllık mumyanın gizemi çözüldü

Mısır'da arkeologlar ve radyologlar tarafından yürütülen araştırma sonunda, 'çığlık atan mumya' olarak bilinen Mısırlı prensesin 3 bin yıl önce kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Prensesin damar sertleşmesi ve koroner kalp hastalığından mustarip olduğu ve bunun sonucunda ani bir şekilde yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Çığlık atan 4 bin yıllık mumyanın gizemi çözüldü

Mısır bilimci Doktor Zahi Hawass, bulgularını şöyle açıkladı; "Çığlık atan kadının cansız bedeninin saatler sonrasına kadar keşfedilmemiş olabileceğini varsayıyoruz, bu da ölüm katılaşmasını sağlamaya yetecek bir süre.

Çığlık atan 4 bin yıllık mumyanın gizemi çözüldü

Mumyalama işlemini yapanların, kadının büzülmüş bedenini çürümeden ya da gevşemeden önce mumyaladığını düşünüyoruz. Bu nedenle kadının ağzını kapalı tutamadılar ya da bedenine yatış pozisyonu veremediler, ki bu diğer mumyalarla karşılaştırıldığında alışılmadık bir durum. Böylece ölüm anındaki yüz ifadesi ve duruşu korunmuş oldu."

Çığlık atan 4 bin yıllık mumyanın gizemi çözüldü

Yüzündeki acı dolu ifade nedeniyle 'çığlık atan mumya' olarak adlandırılan mumya, 1881'de Luksor'da bir kraliyet mezarlığında bulunmuştu. Mumya, bacakları bükülmüş ve çaprazlanmış, başı hafif eğik ve ağzı açık bir halde keşfedilmişti.

Çığlık atan 4 bin yıllık mumyanın gizemi çözüldü

Prensesin sarılı olduğu bezdeki yazılardan yola çıkan uzmanlar, mumyanın Firavun Meret Amon'un kız kardeşine ait olduğunu düşünüyor. Ancak bu unvan pek çok prenses için kullanıldığından, mumyanın gerçek kimliği bilinmiyor.

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