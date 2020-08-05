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Haberler Galeri Çığlık atan mumyanın sırrı çözüldü! İşte 3 bin yıllık gizem...

Çığlık atan mumyanın sırrı çözüldü! İşte 3 bin yıllık gizem...

Yüzündeki ifade nedeniyle 'çığlık atan mumya' olarak anılan ve 3 yıldır gizemi çözülemeyen mumyanın sırrı ortaya çıktı. Bilim insanları mumyanın yüzündeki ifadenin nedenini açıkladı.

Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 11:05 Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 11:08
Çığlık atan mumyanın sırrı çözüldü! İşte 3 bin yıllık gizem...

Mısır'da arkeologlar ve radyologlar tarafından yürütülen araştırma sonunda, 'çığlık atan mumya' olarak bilinen Mısırlı prensesin 3 bin yıl önce kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Prensesin damar sertleşmesi ve koroner kalp hastalığından mustarip olduğu ve bunun sonucunda ani bir şekilde yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Çığlık atan mumyanın sırrı çözüldü! İşte 3 bin yıllık gizem...

Mısır bilimci Doktor Zahi Hawass, bulgularını şöyle açıkladı; "Çığlık atan kadının cansız bedeninin saatler sonrasına kadar keşfedilmemiş olabileceğini varsayıyoruz, bu da ölüm katılaşmasını sağlamaya yetecek bir süre.

Çığlık atan mumyanın sırrı çözüldü! İşte 3 bin yıllık gizem...

Mumyalama işlemini yapanların, kadının büzülmüş bedenini çürümeden ya da gevşemeden önce mumyaladığını düşünüyoruz. Bu nedenle kadının ağzını kapalı tutamadılar ya da bedenine yatış pozisyonu veremediler, ki bu diğer mumyalarla karşılaştırıldığında alışılmadık bir durum. Böylece ölüm anındaki yüz ifadesi ve duruşu korunmuş oldu."

Çığlık atan mumyanın sırrı çözüldü! İşte 3 bin yıllık gizem...

Yüzündeki acı dolu ifade nedeniyle 'çığlık atan mumya' olarak adlandırılan mumya, 1881'de Luksor'da bir kraliyet mezarlığında bulunmuştu. Mumya, bacakları bükülmüş ve çaprazlanmış, başı hafif eğik ve ağzı açık bir halde keşfedilmişti.

Çığlık atan mumyanın sırrı çözüldü! İşte 3 bin yıllık gizem...

Prensesin sarılı olduğu bezdeki yazılardan yola çıkan uzmanlar, mumyanın Firavun Meret Amon'un kız kardeşine ait olduğunu düşünüyor. Ancak bu unvan pek çok prenses için kullanıldığından, mumyanın gerçek kimliği bilinmiyor.

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