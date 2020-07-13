Çikolata kisti nasıl ortaya çıkar? Çikolata kistinin belirtileri neler?

ENDOMETRİOZİS (ÇİKOLATA KİSTİ) BELİRTİLERİ NELERDİR?
Ağrılı adet dönemleri (Dismenore): Pelvik ağrı ve kramplar genellikle adet kanaması öncesinde başlar ve siklus sürecinde birkaç gün devam eder. Ayrıca bel ve karın ağrısı da olabilir.
Cinsel ilişki sırasında ağrı: Endometrioziste ilişki sırasında veya sonrasında ağrı görülür.
Aşırı kanama: Zaman zaman adet dönemlerinde aşırı kanama veya dönemler arasında anormal kanama görülebilir.
Kısırlık: Endometriozis genellikle ilk kez kısırlık nedeniyle tıbbi yardım arayanlarda teşhis edilir.
Diğer belirti ve bulgular: Özellikle adet dönemlerinde artan yorgunluk, ishal, kabızlık, şişkinlik, bulantı gibi belirtiler görülebilir.