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Haberler Galeri Çikolata kisti nasıl ortaya çıkar? Çikolata kistinin belirtileri neler?

Çikolata kisti nasıl ortaya çıkar? Çikolata kistinin belirtileri neler?

Çikolata kisti kadınların yarısını etkileyen bir hastalık olarak biliniyor. Bu hastalık en fazla 30 ve 40'lı yaşlarda ortaya çıkıyor. Peki, çikolata kisti nasıl ortaya çıkar? Çikolata kistinin belirtileri neler?

Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:12 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:20
Çikolata kisti nasıl ortaya çıkar? Çikolata kistinin belirtileri neler?

Rahim içindeki endometrium denilen dokunun, batın içinde başka dokulara yerleşmesine Endometriozis denir.

Endometriozisin kesin nedeni bilinmemektedir. Bu konuda en yaygın kabul gören teori, adet kanamaları sırasında rahim içindeki dokuların kadının tüplerinden geçerek karın boşluğuna yerleşmesi ve burada gelişimini sürdürmesidir.

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Çikolata kisti nasıl ortaya çıkar? Çikolata kistinin belirtileri neler?

Bağışıklık sisteminin de buna izin verecek şekilde normalden farklılık gösterdiği düşünülmektedir.

Dünya genelinde üreme çağındaki yaklaşık 176 milyon kadını etkileyen yaygın bir hastalık olmasına rağmen bilinirlik oranı çok düşüktür. Hastalık her yaş grubundaki kadını etkileyebilmesine rağmen en çok 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kadınlarda görülür.

Çikolata kisti nasıl ortaya çıkar? Çikolata kistinin belirtileri neler?

ENDOMETRİOZİS (ÇİKOLATA KİSTİ) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ağrılı adet dönemleri (Dismenore): Pelvik ağrı ve kramplar genellikle adet kanaması öncesinde başlar ve siklus sürecinde birkaç gün devam eder. Ayrıca bel ve karın ağrısı da olabilir.

Cinsel ilişki sırasında ağrı: Endometrioziste ilişki sırasında veya sonrasında ağrı görülür.

Aşırı kanama: Zaman zaman adet dönemlerinde aşırı kanama veya dönemler arasında anormal kanama görülebilir.

Kısırlık: Endometriozis genellikle ilk kez kısırlık nedeniyle tıbbi yardım arayanlarda teşhis edilir.

Diğer belirti ve bulgular: Özellikle adet dönemlerinde artan yorgunluk, ishal, kabızlık, şişkinlik, bulantı gibi belirtiler görülebilir.

Çikolata kisti nasıl ortaya çıkar? Çikolata kistinin belirtileri neler?

ENDOMETRİOZİS NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Endometriozis tedavisi ilaç ve cerrahi tedavi olarak iki şekilde yapılır:

İlaç tedavisi: Erken evre hastalıkta adet dönemlerindeki ağrıları önlemek, adetleri düzene sokmak ve endometriotik odakları baskılamak amacı ile kullanılan başlıca ilaç grupları; doğum kontrol hapları, progestinler, danazol ve GnRH analoglarıdır.

Çikolata kisti nasıl ortaya çıkar? Çikolata kistinin belirtileri neler?

Cerrahi tedavi: Endometrioziste ağrıyı azaltmak ve fertilite (üreme) potansiyelini arttırmak için cerrahi de yapılabilir. Cerrahide endometriyotik dokular uzaklaştırılarak yapışıklıklar serbestleştirilir ve normal anatomi sağlanmaya çalışılır. Cerrahi sonrası birçok kadında ağrı şikayeti geçmesine rağmen %40-80 vakada 2 yıl içinde ağrı tekrar ortaya çıkabilmektedir.

Çocuk istemi olan olgularda konservatif cerrahinin yeterli olmadığı durumlarda üremeye yardımcı tedavi yöntemi olarak tüp bebek uygulaması gerekli olabilir.

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