Çilek bitmeden deneyin! Faydaları belli, tarifleri harika

Yazın en sevilen meyvelerinden biri olan çilek, kısa sezonu nedeniyle bitmeden mutlaka değerlendirilmesi gereken lezzetler arasında yer alıyor. Hem sağlıklı hem de pratik tariflerle çileğin en doğal, en ferah hali sofralara renk katıyor. İşte çilek bitmeden mutlaka denemeniz gereken tarifler…
Günde bir kase çilek yemek, kötü kolesterolü düşürerek kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Birçok meyve ve sebze kalp sağlığı için önemlidir ama çilek, yüksek antioksidan içerir.
Kanseri önlemeye yardımcıdır
Kanseri önleyen meyve ve sebzeler arasında çilek vazgeçilmezlerden biri oluyor. Meyvelerin oksidatif stres ve iltihaplanma ile savaşabilmeleri nedeniyle birçok kanser türünün önlenmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Çileğin, ağız kanseri olan hayvanlarda ve insan karaciğer kanseri hücrelerinde, tümör oluşumunu engellediği kanıtlanmıştır.
C vitamini sayesinde Alzheimer riskini azaltır.
Alzheimer hastalığı, genetik olarak risk altındakiler için bile kaçınılmaz değil. Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam tarzı ve beslenme şekli ile Alzheimer'a yakalanma riskinin azaltılabileceğini ortaya koydu. Çilek yararlı meyveler arasında yer alıp, C vitamini sayesinde Alzheimer riskini azaltır.
Kalp ve damar sağlığını korur.
Beslenme ile ilgili de birçok görüş ve özel diyet ortaya atılmaktadır. Halbuki çok temel ve kolay beslenme prensipleri kalbimizi korur. Çilek kalp ve damar sağlığını koruyarak vücudu toksinlerden arındırır.
Sivilce ve akne oluşumunu giderir.
Meyve ve sebzelerin yüzümüzdeki sivilce ve akne oluşumunu engellediği kanıtlanmıştır. Çileği hem yiyerek hem de yüzünüze sürerek faydasından yararlanabilirsiniz.
İdrar söktürücü ve ishal giderici etkisi vardır.
Çilek içerisindeki su oranının fazla olması sebebiyle idrar söktürücü ve ishal giderici etkisi vardır. Kabızlık sorunu yaşıyorsanız eğer çilek yiyerek bunu en az seviyeye indirebilirsiniz.
İçerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde eklem iltihabının oluşmasını engeller.
Çileğin içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde eklem iltihabının oluşmasını engeller. Yaşadığımız ortam da kalp sağlığımızı etkilemektedir. Son yıllarda işyeri ve evde maruz kalınan stres ve hava kirliliği gibi diğer etmenler de diğer risk faktörleri kadar olmasa da eklem ağrılarını etkiler. Bunu en az seviyeye indirmek için meyve ve sebze tüketimini arttırmalısınız.
Romatizmal rahatsızlara iyi gelir.
Romatizmanın etkilerini azaltmanın ve eklem ağrılarını hafifletmenin bir diğer yolu da beslenmeden geçiyor. Çilek romatizmal rahatsızlıklara iyi gelir.
Bağırsak kurtlarını döker.
Meyve ve sebzeler metabolizmayı hızlandırır ve bağırsak kurtlarını hızlıca döker. En sağlıklı meyveler arasında da çilek yer alır.
Diyabete iyi gelir.
Mineral ve vitamin deposu olan sebze ve meyveler, içerdikleri lifle kan şekerini sabit tutar. Çilek doğal şeker içerdiği için diyabete iyi gelir.
Kemik sağlığı için oldukça faydalıdır.
Kemik sağlığını koruyarak vücudu diri tutan meyve ve sebzelerin tüketimi her yetişkin için faydalıdır. Çilek, kemik sağlığı için oldukça faydalıdır.
İyi bir lif kaynağı olan çilek kabızlığı giderir.
Meyve ve sebzeler iyi bir lif kaynağı olup kabızlığı giderici etkisi vardır.
Ateş düşürür.
Çileğin hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır. Sinir hücreleri arasında iletişimi güçlendirir, beyin duvarını korur, beyne kan taşıyan damarları güçlendirir.
Şimdi tariflere başlayalım.
Yoğurtlu Çilek Kup Süzme yoğurt, doğranmış çilek ve yulafı karıştırın. Üzerine ceviz ve tarçın ekleyin. Hem tok tutuyor hem hafif bir ara öğün oluyor.
Şekersiz Çilek Smoothie Çilek, muz, süt veya badem sütü ve birkaç buz küpünü blenderdan geçirin. Spor sonrası için ideal.
Çilekli Yulaf Kasesi Yulaf ezmesini sütle bekletin. Üzerine çilek, chia tohumu ve bal ekleyin. Kahvaltı için sağlıklı alternatif.
Çilekli Fit Dondurma Dondurulmuş çilekleri yoğurtla blenderdan geçirin. Şeker eklemeden doğal dondurma kıvamı elde edilir.
Çilekli Detoks Suyu Suya çilek dilimleri, limon ve nane ekleyip birkaç saat bekletin. Ferahlatıcı ve düşük kalorili içecek oluyor.