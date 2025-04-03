Cimbom'un eski yıldızı taraftardan tepki toplamıştı: Didier Drogba'dan derbi sonrası şaşırtan paylaşım!
Son dakika haberi... Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Didier Drogba, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra Jose Mourinho'ya destek mesajı paylaşmıştı. Bu mesajla birlikte Galatasaray taraftarından tepki gören Drogba, şaşırtan bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar..
HABER MERKEZİ
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenmeyi başardı.Sarı-kırmızılılar olaylı derbide kazanan taraf olarak, Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. Derbinin yankıları sürerken, tanıdık isimden sürpriz bir hamle geldi.
Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan ırkçılık tartışmalarında Jose Mourinho'ya destek vermişti.Drogba, Chelsea kariyerinde uzun yıllar birlikte çalıştığı Portekizli teknik adam adına şu ifadeleri kullanmıştı:
G.SARAY TARAFTARLARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Galatasaray taraftarları, kulübün unutulmaz isimlerinden olan 47 yaşındaki isme yayınladığı mesaj sonrası tepki göstermişti. Galatasaray yaşananların ardından Drogba'nın her sene kutladığı doğum gününü bu kez kutlamamıştı.
DROGBA'DAN ŞAŞIRTAN DERBİ PAYLAŞIMLARI
Didier Drogba, Galatasaray'ın kupada Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyetin ardından, dikkat çeken paylaşımlar yaptı.
Fildişi Sahilli eski yıldız, maçın ardından sarı kırmızılıların kutlamalarına yaptığı paylaşımlarla ortak oldu.
VICTOR OSIMHEN'İ PAYLAŞTI
Drogba ilk önce ''Aslan, Cimbombom'' notuyla derbi galibiyetinin gollerine imza atan Victor Osimhen'in gol sevincini paylaştı.
Didier Drogba ikinci paylaşımında ise, 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe'nin sahasında bayrak diken Graeme Souness'i gösteren koreografiye yer verdi.