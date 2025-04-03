Cimbom’un eski yıldızı taraftardan tepki toplamıştı: Didier Drogba’dan derbi sonrası şaşırtan paylaşım!

G.SARAY TARAFTARLARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Galatasaray taraftarları, kulübün unutulmaz isimlerinden olan 47 yaşındaki isme yayınladığı mesaj sonrası tepki göstermişti. Galatasaray yaşananların ardından Drogba'nın her sene kutladığı doğum gününü bu kez kutlamamıştı.