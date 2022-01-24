Cinayete kurban giden kadının acılı ailesi konuştu
Manisa'da 11 Aralık 2020 tarihinde Ferhat İnne tarafından tek kurşunla öldürülen emlakçı Canan Çeviren'in öldürülme anının güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması sonrası acılı ailesi konuştu. Ferhat İnne'nin planlayarak ve kasten ablalarını öldürdüğünün görüntülerle de sabit olduğunu kaydeden 3 kız kardeş sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi gerektiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 18:30
Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 18:34
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Canan Çeviren (42), daha önceden birliktelik yaşadığı iddia edilen ve evli olduğunu öğrendikten sonra ayrıldığı Ferhat İnne (45) tarafından 11 Aralık 2020 tarihinde emlakçı ofisinde tabanca ile vurularak öldürüldü.
Yaşanan cinayetin ardından tutuklanan evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne görülen davanın son duruşmasında Canan Çeviren'e öldürmek için ateş etmediğini dile getirerek, "Evet askeri bir personelim. Kabiliyetim de var. Öldürmek isteseydim kafasına ya da kalbine sıkardım. Ateş ettiğimde üzerimde 14 mermi ve 1 silah daha vardı" dediği öğrenilirken, cinayet anına ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı.
Görüntülerde Ferhat İnne'nin arkasında tabancayı hazır tuttuğu, içeri girdikten 14 saniye sonra kadını vurup bir süre bekledikten sonra parmak sallayarak bağırdığı ve emlakçı ofisinden ayrıldığı görülüyor.
Güvenlik kameralarının ortaya çıkmasının ardından Canan Çeviren'in 3 kız kardeşi ve amcası, sanık Ferhat İnne'nin Canan Çeviren'i kasten ve planlayarak öldürdüğünün görüntülerle de ispatlandığını dile getirdi.
"İZLEMEYE YÜREĞİM EL VERMEDİ"
Canan Çeviren'in kız kardeşi Azime Kayaalp, "Ben videoyu izleyemedim. İzlemeye yüreğim el vermedi. Mahkemede yalan söylüyor. 'Ben tasarlamadım' diyor ama benim eşim izledi videoyu. Onun söylediği kadarıyla zaten merdivenlerden çıkarken silahı arkasında tutmuş. Direkt hiç konuşmadan ablam yüzüne dahi bakmadan vurmuş. Çok kinli bir şekilde gelmiş. Bu da tasarlayarak cinayeti işlediğini gösteriyor. İnşallah ağırlaştırılmış müebbet alacak. Adalet umarım yerini bulur" dedi.