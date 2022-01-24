Cinayete kurban giden kadının acılı ailesi konuştu

"İZLEMEYE YÜREĞİM EL VERMEDİ"

Canan Çeviren'in kız kardeşi Azime Kayaalp, "Ben videoyu izleyemedim. İzlemeye yüreğim el vermedi. Mahkemede yalan söylüyor. 'Ben tasarlamadım' diyor ama benim eşim izledi videoyu. Onun söylediği kadarıyla zaten merdivenlerden çıkarken silahı arkasında tutmuş. Direkt hiç konuşmadan ablam yüzüne dahi bakmadan vurmuş. Çok kinli bir şekilde gelmiş. Bu da tasarlayarak cinayeti işlediğini gösteriyor. İnşallah ağırlaştırılmış müebbet alacak. Adalet umarım yerini bulur" dedi.