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Haberler Galeri Cip ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Cip ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, cip ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü 81 yaşındaki İrfan Karadağ, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 23:36 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 23:37
Cip ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 09.30 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi Muammer Hastepe Caddesi ile Çakıcı Sokak kavşağında meydana geldi. Muammer Hastepe Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ahmet İ. yönetimindeki 09 ABA 596 plakalı cip, karşı yönden gelen İrfan Karadağ idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı.

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Cip ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Karadağ yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cip ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı İrfan Karadağ Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cip ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İrfan Karadağ hayatını kaybetti. Cip sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cip ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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