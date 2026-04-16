Çocuğunuz ekran bağımlısıysa tehlike büyük! Geç olmadan önlem alın!

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Çocuklarda hızla artan ekran bağımlılığı, fark edilmeden büyüyor. Eğer çocuğunuzda gözlemlediğiniz bağımlılık seviyesi yüksekse tehlike kapıda olabilir. İşte uzmanlar tarafından tavsiye edilen ve ailelerin acilen alması gereken önlemler…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi :

EKRAN SÜRESİNE NET SINIRLAR KOYUN

Çocuğun yaşına uygun günlük ekran süresi belirleyin ve bu sınırları kararlılıkla uygulayın. Esneklik, bağımlılığın kapısını aralayabilir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
ROL MODEL OLMAYI UNUTMAYIN

Çocuklar gördüğünü yapar. Sürekli telefonla ilgilenen bir ebeveyn, çocuğuna "kullanma" diyemez.

ALTERNATİF AKTİVİTELER SUNUN

Spor, kitap okuma, resim yapma gibi ekran dışı aktiviteler çocuğun ilgisini farklı alanlara yönlendirir.

EKRANSIZ ALANLAR OLUŞTURUN

Yatak odası ve yemek masası gibi alanları "ekransız bölge" ilan edin. Bu alışkanlık disiplini artırır.

UYKU ÖNCESİ EKRANI YASAKLAYIN

Uyumadan en az 1 saat önce ekran kullanımını bırakmak, hem bağımlılığı hem de uyku sorunlarını azaltır.

İÇERİKLERİ KONTROL EDİN

Çocuğun izlediği içerikleri mutlaka denetleyin. Zararlı içerikler hem psikolojik hem davranışsal sorunlara yol açabilir.

BİRLİKTE ZAMAN GEÇİRİN

Çocuğun ekran yerine sizi tercih etmesi için kaliteli vakit geçirin. Oyun oynayın, sohbet edin.

ÖDÜL OLARAK EKRAN SUNMAYIN

Ekranı ödül haline getirmek, çocuğun gözünde daha cazip hale gelmesine neden olur.

KURALLARI BİRLİKTE BELİRLEYİN

Çocuğunuzla konuşarak ortak kurallar koyun. Bu, kurallara uyumu kolaylaştırır.

GEREKİRSE UZMAN DESTEĞİ ALIN

Eğer ekran kullanımı kontrolden çıktıysa bir uzmana başvurmak en doğru adım olacaktır.

Ekranlar hayatımızın bir parçası, ancak kontrol edilmediğinde çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilir. Küçük önlemlerle büyük fark yaratmak mümkün!