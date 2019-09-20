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> Çocuk dizisinin Akça'sı Merve Çağıran ile Hasan'ı İsmail Hacıoğlu arasındaki gerçek şok etti
Çocuk dizisinin Akça'sı Merve Çağıran ile Hasan'ı İsmail Hacıoğlu arasındaki gerçek şok etti
Ekranların yeni dizisi 'Çocuk' tüm heyecanıyla devam ederken dizinin takipçileri dizi oyuncuları ile ilgili bilgileri merak edip araştırmaya devam ediyor. Çocuk dizisinin ünlü iki oyuncusu arasındaki gerçek ise herkesi şaşkıne çevirdi. Çocuk dizisinde Hasan karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu ile dizide Akça'yı oynayan Merve Çağıran arasındaki gerçeği öğrenenler hayrete düştü. İşte Çocuk dizisi oyuncularının arasındaki kimsenin tahmin edemediği o detay...
Giriş Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 10:11
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 10:11
Ekranların yeni dizisi 'Çocuk' tüm heyecanıyla devam ederken dizinin takipçileri dizi oyuncuları ile ilgili bilgileri merak edip araştırmaya devam ediyor. Çocuk dizisinin ünlü iki oyuncusu arasındaki gerçek ise herkesi şaşkıne çevirdi. Çocuk dizisinde Hasan karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu ile dizide Akça'yı oynayan Merve Çağıran arasındaki gerçeği öğrenenler hayrete düştü. İşte Çocuk dizisi oyuncularının arasındaki kimsenin tahmin edemediği yaş farkı...
YAĞMUR ATACAN
19 Mayıs 1983
İLKER İNANOĞLU
20 Ağustos 1965
KADİR İNANIR
15 Nisan 1949