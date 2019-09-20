Çocuk dizisinin Akça'sı Merve Çağıran ile Hasan'ı İsmail Hacıoğlu arasındaki gerçek şok etti

Ekranların yeni dizisi 'Çocuk' tüm heyecanıyla devam ederken dizinin takipçileri dizi oyuncuları ile ilgili bilgileri merak edip araştırmaya devam ediyor. Çocuk dizisinin ünlü iki oyuncusu arasındaki gerçek ise herkesi şaşkıne çevirdi. Çocuk dizisinde Hasan karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu ile dizide Akça'yı oynayan Merve Çağıran arasındaki gerçeği öğrenenler hayrete düştü. İşte Çocuk dizisi oyuncularının arasındaki kimsenin tahmin edemediği o detay...