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Çocuk dizisinin Akça'sı Merve Çağıran ile Hasan'ı İsmail Hacıoğlu arasındaki gerçek şok etti

Ekranların yeni dizisi 'Çocuk' tüm heyecanıyla devam ederken dizinin takipçileri dizi oyuncuları ile ilgili bilgileri merak edip araştırmaya devam ediyor. Çocuk dizisinin ünlü iki oyuncusu arasındaki gerçek ise herkesi şaşkıne çevirdi. Çocuk dizisinde Hasan karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu ile dizide Akça'yı oynayan Merve Çağıran arasındaki gerçeği öğrenenler hayrete düştü. İşte Çocuk dizisi oyuncularının arasındaki kimsenin tahmin edemediği o detay...

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 10:11 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 10:11
Çocuk dizisinin Akça'sı Merve Çağıran ile Hasan'ı İsmail Hacıoğlu arasındaki gerçek şok etti

Ekranların yeni dizisi 'Çocuk' tüm heyecanıyla devam ederken dizinin takipçileri dizi oyuncuları ile ilgili bilgileri merak edip araştırmaya devam ediyor. Çocuk dizisinin ünlü iki oyuncusu arasındaki gerçek ise herkesi şaşkıne çevirdi. Çocuk dizisinde Hasan karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu ile dizide Akça'yı oynayan Merve Çağıran arasındaki gerçeği öğrenenler hayrete düştü. İşte Çocuk dizisi oyuncularının arasındaki kimsenin tahmin edemediği yaş farkı...

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Çocuk dizisinin Akça'sı Merve Çağıran ile Hasan'ı İsmail Hacıoğlu arasındaki gerçek şok etti

YAĞMUR ATACAN

19 Mayıs 1983

Çocuk dizisinin Akça'sı Merve Çağıran ile Hasan'ı İsmail Hacıoğlu arasındaki gerçek şok etti

PINAR ALTUĞ

2 Eylül 1974

Çocuk dizisinin Akça'sı Merve Çağıran ile Hasan'ı İsmail Hacıoğlu arasındaki gerçek şok etti

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Çocuk dizisinin Akça'sı Merve Çağıran ile Hasan'ı İsmail Hacıoğlu arasındaki gerçek şok etti

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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