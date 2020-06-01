Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari son haliyle olay oldu

Çocuklar Duymasın'ın ilk sezonlarında Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari yıllar sonra ortaya çıktı. Pınar Altığ ve Tamer Karadağlı ile Çocuklar Duymasın'da rol alan Ayşecan Tatari, iki usta oyuncunun kızı Duygu rolündeydi. Daha sonra Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su dizinin final yapması sonrası eğitimi için Amerika'ya gitti. Yıllar sonra yeniden başlayan Çocuklar Duymasın için gelen Duygu karakteri teklifini geri çeviren Ayşecan Tatari, eğitimi için Amerika'da kaldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ayşecan Tatari, yıllar sonraki haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Ayşecan Tatari'nin yıllar sonraki fotoğrafları.