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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari son haliyle olay oldu

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari son haliyle olay oldu

Çocuklar Duymasın'ın ilk sezonlarında Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari yıllar sonra ortaya çıktı. Pınar Altığ ve Tamer Karadağlı ile Çocuklar Duymasın'da rol alan Ayşecan Tatari, iki usta oyuncunun kızı Duygu rolündeydi. Daha sonra Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su dizinin final yapması sonrası eğitimi için Amerika'ya gitti. Yıllar sonra yeniden başlayan Çocuklar Duymasın için gelen Duygu karakteri teklifini geri çeviren Ayşecan Tatari, eğitimi için Amerika'da kaldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ayşecan Tatari, yıllar sonraki haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Ayşecan Tatari'nin yıllar sonraki fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 13:06
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari son haliyle olay oldu

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su dizinin final yapması sonrası eğitimi için Amerika'ya gitti. Yıllar sonra yeniden başlayan Çocuklar Duymasın için gelen Duygu karakteri teklifini geri çeviren Ayşecan Tatari, eğitimi için Amerika'da kaldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ayşecan Tatari, yıllar sonraki haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Ayşecan Tatari'nin yıllar sonraki fotoğrafları.

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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari son haliyle olay oldu


Ayşecan Tatari Kimdir?

Ayşecan Tatari, 9 Mart 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tuğçe Tatari adında kız kardeşi vardır. Annesi ise sanatçı Aliye Uzunatağan'dır. İstanbul İtalyan Lisesi'nde eğitimini tamamlamıştır. Çocuklar Duymasın dizisinde "Duygu" karakterine hayat vererek hafızalara kazınmıştır.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari son haliyle olay oldu

ÖZEL HAYATI:

2017 yılında Şehir Tiyatroları oyuncularından olan Edip Tepeli ile New York'da dünyaevine girmiştir.

ROL ALDIĞI FİLMLER:

Tatar Ramazan Sürgünde (1992)

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI:

2012 Sarı Ay

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari son haliyle olay oldu

ROL ALDIĞI DİZİLER:

2000 Evdeki Yabancı
2003 Çocuklar Duymasın
2004 Çocuklar Ne Olacak
2015 Yılanların Öcü

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari son haliyle olay oldu

Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, yıllar sonra herkesin dikkatini çekti. Amerika'daki eğitimi için Çocuklar Duymasın'ın son döneminde yer almayan Ayşecan Tatari, son haliyle sevenlerini şaşkına çevirdi. Binlerce kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Ayşecan Tatari'nin erkek arkadaşı da merak konusu oldu.

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