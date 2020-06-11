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Haberler Galeri Çocuklarda hırçınlığın nedeni demir eksikliği olabilir!

Çocuklarda hırçınlığın nedeni demir eksikliği olabilir!

Çocuklarda sık görülen demir eksikliği anemisi gelişimde geriliğe neden olurken pekmez, dut, üzüm gibi besinler tedavide yeterli gelmiyor. Uzm. Dr. Hüseyin Sevim "Demir eksikliği anemisi bulunan çocuk hırçınlaşır, iştahsızlık ve halsizlik meydana gelir. Okul başarısı düşer. Ten rengi açık sarıya döner, pembeliğini kaybeder. İleri aşamalarda, cilt bozuklukları tırnaklarda kırılma ve soyulmalar başlar. Bazı çocuklarda pika dediğimiz kağıt, toprak, kömür gibi yenmeyecek maddeleri yeme alışkanlığı gelişir" dedi.

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 12:08 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 12:13
Çocuklarda hırçınlığın nedeni demir eksikliği olabilir!
Çocuklarda hırçınlığın nedeni demir eksikliği olabilir!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Hüseyin Sevim, çocuklarda sıkça görülen ve büyümelerini etkileyen demir eksikliği anemisine ilişkin aileleri uyardı. Dr. Hüseyin Sevim, halk arasında kansızlık olarak bilinen aneminin bir hastalık değil, çeşitli hastalıkların klinik bir bulgusu olduğuna dikkati çekerek "Her aneminin tedavisi aynı değildir, farklıdır.

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Çocuklarda hırçınlığın nedeni demir eksikliği olabilir!
Çocuklarda hırçınlığın nedeni demir eksikliği olabilir!

Anemi saptanınca, neden kaynaklandığını biz hekimler araştırırız, sebebini bulunca da ona yönelik tedavi veririz. Bir kişide anemiyi saptamak için öncelikle, artık her yerde yapılabilen kan sayımı (Hemogram) yaparız. Kan sayımında, kırmızı küre, hemoglobin ve hematokrit değerlerine bakarak anemi olup olmadığına karar veririz" dedi.

Çocuklarda hırçınlığın nedeni demir eksikliği olabilir!
Çocuklarda hırçınlığın nedeni demir eksikliği olabilir!

"PİKA ALIŞKANLIĞI GELİŞEBİLİR"

Aneminin çocuklarda en sık nedeninin demir eksikliği anemisi olduğuna işaret eden Dr. Sevim, belirtilerini şu şekilde sıraladı: "Büyümenin hızlı olduğu ilk 2 yıl ve ergenlik döneminde özellikle kız çocuklarında demir eksikliğini sık görürüz. Öncelikle kilo ve boyda uzama yavaşlar. Akranlarından geri kalırlar. Emekleme ve yürümede gecikirler.

Çocuklarda hırçınlığın nedeni demir eksikliği olabilir!
Çocuklarda hırçınlığın nedeni demir eksikliği olabilir!

Demir eksikliği anemisi bulunan çocukta iştahsızlık, halsizlik, gelişmede, zekâ düzeyinde yavaşlama olur, dikkat dağınıklığı, sinirlilik gelişip, okul başarısı düşer. Uyku düzeni bozulur. 3 yaşında küçüklerde bayılma (katılma nöbeti) gelişebilir. Ten rengi açık sarıya döner, pembeliğini kaybeder.

Çocuklarda hırçınlığın nedeni demir eksikliği olabilir!
Çocuklarda hırçınlığın nedeni demir eksikliği olabilir!

İleri aşamalarda, cilt bozuklukları tırnaklarda kırılmalar, soyulmalar başlar, dilde ve ağızda yaralar çıkar. Çocuk hırçınlaşır. Büyük çocuklarda çabuk yorulma, nefes darlığı gelişir. Bazı çocuklarda pika dediğimiz kağıt, toprak, kömür gibi yenmeyecek maddeleri yeme alışkanlığı gelişir. Geç kalınırsa zeka düzeyindeki gerilik kalıcı olur. Bağışıklık sistemi görevini tam yapamaz. Vücut direnci düşer, sık sık hastalanır."

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