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Çöl sıcakları zeytini vurdu! Zeytinler buruşmaya başladı
Manisa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle ağaçlarda bulunan zeytinlerde buruşmalar meydana geldi. Çöl sıcaklarının vurduğu zeytinde üreticiler rekolte kaybından endişe ettiklerini belirtti.
Giriş Tarihi: 4 Eylül 2020 Cuma 11:00Güncelleme Tarihi: 4 Eylül 2020 Cuma 11:00
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Çöl sıcakları zeytini vurdu! Zeytinler buruşmaya başladı
Zeytin üretiminde önemli bir yere sahip olan Manisa'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları zeytin üreticisini endişelendirdi. Çöl sıcakları nedeniyle yaklaşık 1,5 ay sonra hasadına başlanacak olan zeytinlerde buruşmalar meydana geldi. Özellikle susuzluktan meydana gelen buruşmalardan dolayı üreticiler rekoltenin düşük olacağından endişeli.
Çöl sıcakları zeytini vurdu! Zeytinler buruşmaya başladı
Bazı bölgelerdeki arazilerde sulama çalışmaları yapılmasına rağmen yine de ağaçlardaki zeytinler çöl sıcaklarına yenik düştü. Özellikle sofralık zeytin üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan Saruhanlı'da zeytinlerdeki buruşmalar devam ederse sofralık zeytinler yağlık olarak ayrılmaya başlanacak. Yaklaşık 130 bin dekar arazide zeytin tarımı yapılan Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde zeytinlerdeki buruşmalardan dolayı ağaçlardaki zeytinler yerlere dökülmeye başladı. Sulama imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle her geçen gün artan buruşmalar bu yıl rekoltede önemli bir kayıp yaşatacağı tahmin ediliyor.
Çöl sıcakları zeytini vurdu! Zeytinler buruşmaya başladı
Üzümün başkenti olarak gösterilen Saruhanlı'nın zeytin üretiminde de önemli bir yere sahip olduğunu belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Saruhanlı ilçesi ne kadar üzümün başkenti olsa da 110 bin dekar üzüm bağına karşılık 130 bin dekar da zeytin arazisi bulunmakta. Bu yıl ülkemizde yaşanan bu aşırı sıcaklardan Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olarak biz çok etkilendik. Şu anda su olmayan bölgelerde zeytin ağaçlarında yapraklar kurumaya, zeytinler de buruşmaya başladı. Bunun neticesinde de zeytinler yerlere dökülmeye başladı" dedi.
Çöl sıcakları zeytini vurdu! Zeytinler buruşmaya başladı
"ÇOK BÜYÜK BİR VERİM KAYBINA NEDEN OLACAK" Çöl sıcaklarının zeytinde verim kaybına neden olacağını ve sofralık olan zeytinlerin yağlık olarak ayrılabileceğini belirten Başkan Okur, "Bu çok büyük bir verim kaybına neden olacak. Hem çiftçimiz için hem de ülke ekonomisi için çok büyük bir kayıp. Bu zeytin şu anda buruşmuş vaziyette. Bunun sulanıp tekrardan verim verebilmesi bu saatten sonra çok zor. Ama ilk defa böyle sıcakları yaşıyoruz biz.
Çöl sıcakları zeytini vurdu! Zeytinler buruşmaya başladı
Geçmiş yıllarda bu kadar sıcak olmadı. Bir ağaçtan iki kasa zeytin alacakken bir kasa zeytin alacağız. Bu da verimi düşürecek. Bu zeytinlerdeki buruşma kalırsa eğer bu zeytinler yağlık olarak ayrılacak. İleriki günlerde ekim ve kasım aylarında yağmurlar yağmazsa sofralıktan çok zeytin yağına gidecek. Çünkü bundan verim alınmaz, bu zeytin de sofraya gelmez" ifadelerini kullandı.