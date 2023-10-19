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Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! 26 yıllık klavyeyi sıfır gibi yaptı

Elektronik aletler bozulduğunda veya eskidiğinde onları çöpe attığımız yadsınamaz bir gerçek. 1995'ten kalma klavyeyi temizledikten sonra sıfır gibi yapan adamı görünce bu huyunuzu bırakabilirsiniz. Çöpte bulduğu 1995 yılına ait klavyeyi tertemiz hale getiren adam, sizi restorasyon ve tamir yapma konusunda teşvik edecek. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 10:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





