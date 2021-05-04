Çöplükte buldu! İçinden çıkanlar tüyleri ürpertti
Çöplüğün önünde bulduğu çantayı evine götüren bir kişi ahşap çantayı açtığında içinden çıkan ürünler onu şoke etti. Çantayı bulan kişi bulduklarını hemen sosyal medya adresinden paylaştı.
Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2021 Salı 11:40
Sosyal medya kullanıcılarından biri çöplüğün önünde gördüğü bu ahşap çantayı merak ediyor ve evine götürüyor. Ahşap kutuyu açtığında; içinden çıkan ürünler onu şoke ediyor ve bunu hemen herkesle paylaşıyor. İşte kutunun içinden çıkan ilginç şeyler...
Kutunun içinden elle çizilmiş periyodik cetvel ve farklı çizimler bulundu.
Mektubun içinde pek fazla şey yapamadığını açıklayan bir yazı yazılıydı.
Bu yazının 2. Dünya Savaşı'ndaki askeri hizmetlilerden birisine ait olabileceği tahmin edildi.
Hava yolculuğu rotalarını gösteren haritaların yanı sıra, ayrıntı çizimler de çıktı.