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Çöplükte buldu! İçinden çıkanlar tüyleri ürpertti

Çöplüğün önünde bulduğu çantayı evine götüren bir kişi ahşap çantayı açtığında içinden çıkan ürünler onu şoke etti. Çantayı bulan kişi bulduklarını hemen sosyal medya adresinden paylaştı.

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2021 Salı 11:40
Çöplükte buldu! İçinden çıkanlar tüyleri ürpertti

Sosyal medya kullanıcılarından biri çöplüğün önünde gördüğü bu ahşap çantayı merak ediyor ve evine götürüyor. Ahşap kutuyu açtığında; içinden çıkan ürünler onu şoke ediyor ve bunu hemen herkesle paylaşıyor. İşte kutunun içinden çıkan ilginç şeyler...

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Çöplükte buldu! İçinden çıkanlar tüyleri ürpertti

Kutunun içinden elle çizilmiş periyodik cetvel ve farklı çizimler bulundu.

Çöplükte buldu! İçinden çıkanlar tüyleri ürpertti

Mektubun içinde pek fazla şey yapamadığını açıklayan bir yazı yazılıydı.

Çöplükte buldu! İçinden çıkanlar tüyleri ürpertti

Bu yazının 2. Dünya Savaşı'ndaki askeri hizmetlilerden birisine ait olabileceği tahmin edildi.

Çöplükte buldu! İçinden çıkanlar tüyleri ürpertti

Hava yolculuğu rotalarını gösteren haritaların yanı sıra, ayrıntı çizimler de çıktı.

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