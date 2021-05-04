Çöplükte buldu! İçinden çıkanlar tüyleri ürpertti

Sosyal medya kullanıcılarından biri çöplüğün önünde gördüğü bu ahşap çantayı merak ediyor ve evine götürüyor. Ahşap kutuyu açtığında; içinden çıkan ürünler onu şoke ediyor ve bunu hemen herkesle paylaşıyor. İşte kutunun içinden çıkan ilginç şeyler...