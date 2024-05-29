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Haberler Galeri Çörek otu yağının öyle faydaları var ki... İşte çörek otu yağının vücudumuza faydaları

Çörek otu yağının öyle faydaları var ki... İşte çörek otu yağının vücudumuza faydaları

Mucizevi bir bitki olarak görülen çörek otunun kendisi kadar yağı da çok faydalı. "Ölüm dışında her derde deva" olan çörek otunun otu da çeşitli şekillerde kullanılabiliyor. Peki çörek otu yağının faydaları nelerdir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 13:29

Çörek otu yağının öyle faydaları var ki... İşte çörek otu yağının vücudumuza faydaları

Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Sevil Gülsoy, çörekotu ve yağı hakkında toplumda kabul edilmiş bazı doğruların yanlış olduğunu söyledi.

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Çörek otu yağının öyle faydaları var ki... İşte çörek otu yağının vücudumuza faydaları

Gülsoy, çörekotu ve yağının anne sütünü artırıcı özelliği olduğunu belirterek çörekotu hakkında toplumda kabul edilmiş bazı doğruların da yanlış olduğunu vurguladı.

Çörek otu yağının öyle faydaları var ki... İşte çörek otu yağının vücudumuza faydaları

Çörekotunun bir çok hastalığa şifa olduğunun altını çizen Gülsoy, "Mevsim geçişlerinde, alerjik durumlarda, kolesterol ve şeker hastalıklarında, bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasında, hemen hemen her durum için önerilen çörekotu mükemmel bir bitkidir.

Çörek otu yağının öyle faydaları var ki... İşte çörek otu yağının vücudumuza faydaları

Çörekotunun faydaları bunlarla da sınırlı değil. Özellikle saç ve cilt bakımı içinde destekleyicidir. Yapılan bilimsel çalışmalar çörekotu içerisinde 100'den fazla bileşik olduğunu göstermiştir.

Çörek otu yağının öyle faydaları var ki... İşte çörek otu yağının vücudumuza faydaları

Bunlardan bazıları nigellon ve alpha pinen bileşimleri, omega-3, omega-6 yağ asitleri, selenyum, çinko, demir, bakır, kalsiyum mineralleri ile E vitaminidir. Bu bileşikler ve yağ asitleri özellikle bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinde son derece önemlidir" dedi.