Çörek otunun faydaları nelerdir?

Kadınların hamilelik sürecinde de etkisi olan çörek otu ürünleri, hamilelik devresindeki şikayetleri azaltır. Yan etkisi olmayıp, bu devredeki kadınlara ve bebeklerini anne sütüyle besleyenler için süt kalitesinin bebeğe daha yarayışlı olmasını sağlar. Hazım zorluğu ve mide şişkinliklerinde çörek otu da eskiden beri bilinir.