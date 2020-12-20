Özellikle hamur işlerinin vazgeçilmezi olan çörek otu lezzetinin yanısıra besleyiciliği ile de olmazsa olmazlardan. Peki çörek otunun faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte çörek otunun bilinmeyen faydaları...
Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 14:19Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 14:22
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Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki, çörek otunda onun için bir deva bulunmasın." [Buhârî, Tıbb 7; Müslim, Selam 89, (2215); Tirmizî, Tıbb 5, (2042), 22, (2071)]
Damar hastalıklarını önleyen çörek otu, hazmı da kolaylaştırıyor. Sadece bununla kalmayan çörek otu mantar ve virüslere karşı öldürücü bir etkiye sahip.
Kan şekerini de düşüren çörek otu, solunum borusunu da genişletiyor. Alerjileri önleyen çörek otu, vücudun savunma sistemini dengelemeye de yarıyor.
Sadece yetişkinler değil çocuklarda da etkileri olan çörek otu, özellikle sinir ve deri hastalıklarıyla birlikte astıma da iyi geliyor.
Kadınların hamilelik sürecinde de etkisi olan çörek otu ürünleri, hamilelik devresindeki şikayetleri azaltır. Yan etkisi olmayıp, bu devredeki kadınlara ve bebeklerini anne sütüyle besleyenler için süt kalitesinin bebeğe daha yarayışlı olmasını sağlar. Hazım zorluğu ve mide şişkinliklerinde çörek otu da eskiden beri bilinir.