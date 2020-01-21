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Çukur dizisinin Yamaç ve Cumali'si Aras Bulut İynemli ve Necip Memili herkesi şaşkına çevirdi! Aslında...

Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli ve Necip Memili, canlandırdıkları Yamaç-Cumali karakterleriyle fenomen oldular. Sevilen dizinde iki kardeşi canlandıran Aras Bulut İynemli ve Necip Memili, hayranlarının ilgi odağı oldu. Ödüllü oyuncu Aras Bulut İynemli ve ağabeyi rolündeki Necip Memili'nin Çukur dizisindeki ruh halleri ve yaptıkları milyonlarca sevenleri tarafından anbean takip ediliyor. Özel hayatları takip edilen Çukur'un Aras Bulut İynemli ve Necip Memili'si herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2020 Salı 10:03 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020 Salı 10:14
Çukur dizisinin Yamaç ve Cumali'si Aras Bulut İynemli ve Necip Memili herkesi şaşkına çevirdi! Aslında...

Çukur Yamaç ve Cumali ile adeta özdeşmişken Aras Bulut İynemli ve Necip Memili herkesin gözdesi oldu. Fenoman dizi Çukur ile gündemden düşmeyen Aras Bulut İynemli ve Necip Memili, canlandırdıkları Yamaç ile Cumali karakterleriyle merak edilir oldular. Çukur'un yıldızlarının özel hayatı incelendi. İşte Aras Bulut İynemli ve Necip Memili'nin gerçekleri...

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Çukur dizisinin Yamaç ve Cumali'si Aras Bulut İynemli ve Necip Memili herkesi şaşkına çevirdi! Aslında...

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Çukur dizisinin Yamaç ve Cumali'si Aras Bulut İynemli ve Necip Memili herkesi şaşkına çevirdi! Aslında...

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