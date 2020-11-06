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Haberler Galeri Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi görenleri şaşırttı!

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi görenleri şaşırttı!

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle ekrana damga vuran Aras Bulut İynemli son dönemlerin en çok konuşulan ismi oldu. Başarılı oyunculuğuyla her geçen gün popülaritesini arttıran Aras Bulut İynemli, özel hayatıyla da dikkatleri çekti. Kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile uzun süredir mutlu bir ilişki yaşayan İynemli'nin ailesi de merak konusu oldu. Oyuncu Orçun İynemli ile kardeş olan Arars Bulut İynemli'nin annesi görenleri şaşırttı. İşte yakılıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin merak edilen annesi...

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2020 Cuma 16:08
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi görenleri şaşırttı!

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle son zamanlarun en çok konuşulan oyuncusu olan Aras Bulut İynemli, ailesiyle merak konusu oldu. Aras Bulut İynemli ve annesinin benzerliği sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Aras Bulut İynemli ve annesi...

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi görenleri şaşırttı!

Oktay Kaynarca

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi görenleri şaşırttı!

Oktay Kaynarca'nın annesi

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi görenleri şaşırttı!

Burak Özçivit

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi görenleri şaşırttı!

Burak Özçivit ve annesi Ceyhan Özçivit

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