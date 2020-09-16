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Haberler Galeri Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin kardeşi görenleri şaşırttı!

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin kardeşi görenleri şaşırttı!

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle kariyerinde zirveye çıkan Aras Bulut İynemli son dönemlerin en çok konuşulan ismi oldu. Son yıllarda rol aldığı dizi ve filmlerle adını yurt dışında da duyuran Aras Bulut İynemli, özel hayatıyla da dikkatleri çekti. Kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile uzun süredir mutlu bir ilişki yaşayan İynemli'nin ailesi de merak konusu oldu. Oyuncu Orçun İynemli ile kardeş olduğu bilinen Arars Bulut İynemli'nin ekranlardan uzak olan ablasıyla olan benzerliği görenleri şaşırttı. İşte yakılıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin merak edilen ablası...

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 13:55
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin kardeşi görenleri şaşırttı!

Başarılı oyunculuğuyla son yılların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Aras Bulut İynemli, ailesiyle merak konusu oldu. Aras Bulut İynemli ve ablasının benzerliği sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Aras Bulut İynemli ve ablası...

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin kardeşi görenleri şaşırttı!

KIVANÇ TATLITUĞ

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin kardeşi görenleri şaşırttı!

KIVANÇ TATLITUĞ'UN KIZ KARDEŞİ MELİSA TATLITUĞ

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin kardeşi görenleri şaşırttı!

KIVANÇ TATLITUĞ'UN KIZ KARDEŞİ MELİSA TATLITUĞ

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin kardeşi görenleri şaşırttı!

KIVANÇ TATLITUĞ VE ABİSİ CEM TATLITUĞ

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