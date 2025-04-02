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Haberler Galeri CUMA BROŞÜRÜ YAYINDA! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimi: saklama kapları, bardak setleri, elektrikli bisiklet...

CUMA BROŞÜRÜ YAYINDA! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimi: saklama kapları, bardak setleri, elektrikli bisiklet...

BİM'in 4 Nisan Cuma aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Nevresim takımları, terlikler, pijamalar, tencere ve bardak setleri gibi mutfak ürünlerinin yanı sıra, elektronik eşyalar ve evcil hayvan aksesuarları da indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Öne çıkan ürünler arasında saklama kapları, kablosuz kulaklık ve elektrikli bisiklet bulunuyor. İşte BİM aktüel 4 Nisan Cuma aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

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CUMA BROŞÜRÜ YAYINDA! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimi: saklama kapları, bardak setleri, elektrikli bisiklet...

BİM, yeni haftaya özel aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Her hafta sunduğu indirimlerle ilgi gören market, Nisan ayının ilk haftasında da geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Peki, 4 Nisan BİM kataloğunda hangi fırsatlar var? İşte detaylar…

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CUMA BROŞÜRÜ YAYINDA! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimi: saklama kapları, bardak setleri, elektrikli bisiklet...

BİM AKTÜEL 4 NİSAN CUMA KATALOĞU

Katlanabilir X Elektrikli Bisiklet 21.950 TL

Katlanabilir İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.950 TL

Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.450 TL

Sürahi Blender 1.750 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL

CUMA BROŞÜRÜ YAYINDA! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimi: saklama kapları, bardak setleri, elektrikli bisiklet...

BİM AKTÜEL CUMA İNDİRİMLERİ

Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm 59 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 449 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160 cmx200 cm + 25 cm 189 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100 cmx200 cm + 25 cm 149 TL

Terlik Kadın 89 TL

CUMA BROŞÜRÜ YAYINDA! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimi: saklama kapları, bardak setleri, elektrikli bisiklet...

Kapaksız Kızartma Tenceresi 22 cm 349 TL

Tava 28 cm 249 TL

Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 59 TL

Halkalı Kulplu Kupa 480 ml 149 TL

Kase 215 cc 22,50 TL

Kase 320 cc 24,50 TL

CUMA BROŞÜRÜ YAYINDA! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimi: saklama kapları, bardak setleri, elektrikli bisiklet...

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 10L 65 TL

Cam Sıvı Sabunluk 500 cc 59 TL

Kare Saklama Kabı 550 ml 24,50 TL

Sürgülü Süzgeç 55 TL

Bambu Standlı 2'li Cam Sıvı Sabunluk 350 cc 199 TL

Siyah Kancalı Askı Raylı Metal Sepet 169 TL

Bambu Kesme Tahtası 33x23 cm 149 TL

Kapaklı Leğen 10 L 99 TL

CUMA BROŞÜRÜ YAYINDA! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimi: saklama kapları, bardak setleri, elektrikli bisiklet...

USB Bellek 32 GB 169 TL

Cep Telefonu 6GB/128GB 5.750 TL

Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 549 TL

Mouse Pad 129 TL

Mouse 199 TL

Wireless Mikrofon 429 TL

CUMA BROŞÜRÜ YAYINDA! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimi: saklama kapları, bardak setleri, elektrikli bisiklet...

Kedi Tırmalama Direği 199 TL

Ahşap Demonte Kedi Evi 259 TL

Kedi Tırnak Makası 49 TL

Kedi Kumu Küreği 15 TL

Pet Tüy Temizleme Fırçası 219 TL

İpli Köpek Diş Fırçalama Oyuncağı 189 TL

Lazerli Kedi Oyuncağı 229 TL

CUMA BROŞÜRÜ YAYINDA! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimi: saklama kapları, bardak setleri, elektrikli bisiklet...