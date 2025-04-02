CUMA BROŞÜRÜ YAYINDA! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimi: saklama kapları, bardak setleri, elektrikli bisiklet...

BİM'in 4 Nisan Cuma aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Nevresim takımları, terlikler, pijamalar, tencere ve bardak setleri gibi mutfak ürünlerinin yanı sıra, elektronik eşyalar ve evcil hayvan aksesuarları da indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Öne çıkan ürünler arasında saklama kapları, kablosuz kulaklık ve elektrikli bisiklet bulunuyor. İşte BİM aktüel 4 Nisan Cuma aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

Giriş Tarihi : 02 Nisan 2025 14:04 Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





