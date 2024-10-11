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CUMA MESAJLARI 11 Ekim 2024: WhatsApp, Instagram, Facebook'ta paylaşım yapmalık resimli, dualı cuma mesajları...

Bugün İslam aleminin bayramı olarak kabul edilen cuma günü. Bu mukaddes günde Cuma mesajlarıyla ile sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler resimli , dualı, en yeni hayırlı cumalar mesajları paylaşımı yapmak istiyor. İşte bugüne özel hem WhatsApp, Instagram, Facebook'ta paylaşım yapabileceğini 2024 en güzel, resimli, dualı cuma mesajları...

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CUMA MESAJLARI 11 Ekim 2024: WhatsApp, Instagram, Facebook’ta paylaşım yapmalık resimli, dualı cuma mesajları...

Cuma mesajları ile sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. İşte sizler için derlediğimiz resimli, dualı cuma mesajları...

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CUMA MESAJLARI 11 Ekim 2024: WhatsApp, Instagram, Facebook’ta paylaşım yapmalık resimli, dualı cuma mesajları...

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

CUMA MESAJLARI 11 Ekim 2024: WhatsApp, Instagram, Facebook’ta paylaşım yapmalık resimli, dualı cuma mesajları...

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

CUMA MESAJLARI 11 Ekim 2024: WhatsApp, Instagram, Facebook’ta paylaşım yapmalık resimli, dualı cuma mesajları...

"Allah`ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

CUMA MESAJLARI 11 Ekim 2024: WhatsApp, Instagram, Facebook’ta paylaşım yapmalık resimli, dualı cuma mesajları...

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."