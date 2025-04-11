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Haberler Galeri Cuma mesajları 11 Nisan 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları....

Cuma mesajları 11 Nisan 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları....

Cuma mesajları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta paylaşım yapılmak üzere araştırılıyor. Müslüman aleminin bayramı olan cuma günü büyük öneme sahip. Bizde sizler için Whatsapp, Facebook, Instagram'da paylaşabileceğiniz cuma mesajlarını derledik. İşte en net gül, cami resimli dualı hayırlı cumalar mesajları...

HABER MERKEZİ

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Cuma mesajları 11 Nisan 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları....

Cuma mesajları ile sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. İşte sizler için derlediğimiz resimli, dualı cuma mesajları...

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Cuma mesajları 11 Nisan 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları....

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları 11 Nisan 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları....

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma mesajları 11 Nisan 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları....

"Allah`ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

Cuma mesajları 11 Nisan 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları....

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

Cuma mesajları 11 Nisan 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları....

Bütün kapıların anahtarları kendinde olan Allah'ım. Hakkımızdaki en iyi kapıyı aç. Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma mesajları 11 Nisan 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları....

Cuma bereket günüdür, mağfiret günüdür ve yeni başlangıçların günüdür. Bu günü en iyi şekilde değerlendirelim ve Allah'ın merhametini ve rehberliğini isteyelim. Cuma Mübarek olsun!

Cuma mesajları 11 Nisan 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları....

Ey gecenin sahibi… Kudretinle geceyi gündüzle örttüğün gibi, hatalarımızı ve günahlarımızı da rahmetinle ört… Hayırlı Cumalar!

Cuma mesajları 11 Nisan 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları....

Kabul olsun, dualarımızı ve tövbelerimizi kabul etsin, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun, sağlığımız daim, kazancımız bereketli olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma mesajları 11 Nisan 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları....

Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidir. (Hadis-i Şerif, Buhari)

Cuma mesajları 11 Nisan 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları....

Bugün sizi Allah'a yaklaştırsın ve kalbinizi O'nun sevgisi ve bereketiyle doldursun