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Haberler Galeri Cuma mesajları 16 Mayıs 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları...

Cuma mesajları 16 Mayıs 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları...

Cuma mesajları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta paylaşım yapılmak üzere araştırılıyor. Müslüman aleminin bayramı olan cuma günü büyük öneme sahip. Bizde sizler için Whatsapp, Facebook, Instagram'da paylaşabileceğiniz cuma mesajlarını derledik. İşte en net gül, cami resimli dualı hayırlı cumalar mesajları...

HABER MERKEZİ

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Cuma mesajları 16 Mayıs 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları...

Müslümanların bayramı olan bir cuma gününe daha kavuşmanın sevinci yaşanıyor. Bu mübarek gün vesilesiyle sevdiklerine cuma mesajı göndermek isteyenler aramalarını yoğunlaştırdı. İşte en güzel, resimli, dualı cuma mesajları...

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Cuma mesajları 16 Mayıs 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları...

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları 16 Mayıs 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları...

"Allah`ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

Cuma mesajları 16 Mayıs 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları...

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

Cuma mesajları 16 Mayıs 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları...

"Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi affet. Bizlere merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

Cuma mesajları 16 Mayıs 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları...

Cumanızı en içten dileklerimle kutlar, Allah`ın bereketinin, sevgisinin ve korumasının üzerinizde olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar!

Cuma mesajları 16 Mayıs 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları...

Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları 16 Mayıs 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları...

"Her Cuma olduğu gibi, bugün de hayatınıza bereket, huzur ve neşe getirmesini dilerim. Allah`ın rahmeti, sevgisi ve koruması hep üzerinizde olsun. Hayırlı Cumalar!"

Cuma mesajları 16 Mayıs 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları...

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin

Cuma mesajları 16 Mayıs 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları...

Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar

Cuma mesajları 16 Mayıs 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları...

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları 16 Mayıs 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları...

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma mesajları 16 Mayıs 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları...

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları 16 Mayıs 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları...

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."