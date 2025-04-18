Cuma mesajları 18 Nisan 2025 | Whatsapp, Facebook, Instagram resimli, dualı en yeni cuma mesajları...

Her Cuma olduğu gibi, bugün de hayatınıza bereket, huzur ve neşe getirmesini dilerim. Allah`ın rahmeti, sevgisi ve koruması hep üzerinizde olsun. Hayırlı Cumalar
Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya`ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah`ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar
Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin
Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.
Bütün kapıların anahtarları kendinde olan Allah'ım. Hakkımızdaki en iyi kapıyı aç. Hayırlı Cumalar dilerim.
Cuma bereket günüdür, mağfiret günüdür ve yeni başlangıçların günüdür. Bu günü en iyi şekilde değerlendirelim ve Allah'ın merhametini ve rehberliğini isteyelim. Cuma Mübarek olsun!
Ey gecenin sahibi… Kudretinle geceyi gündüzle örttüğün gibi, hatalarımızı ve günahlarımızı da rahmetinle ört… Hayırlı Cumalar!
Kabul olsun, dualarımızı ve tövbelerimizi kabul etsin, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun, sağlığımız daim, kazancımız bereketli olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.
Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla, ömrümüzü bereketli ve bağışlayıcı kıl! Hayırlı, bereketli, sevgi dolu Cumalar…