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Haberler Galeri Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...

Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...

Cuma mesajı göndermek isteyenler 'Resimli, dualı hayırlı cumalar mesajları' aramasını yapmaya başladı. Hem sosyal medyadan paylaşabileceğiniz hem de Whatsapp'tan gönderebileceğiniz cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 7 Mart hayırlı cumalar mesajları...

HABER MERKEZİ

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Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...
Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...

Cumanızı en içten dileklerimle kutlar, Allah`ın bereketinin, sevgisinin ve korumasının üzerinizde olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar!

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Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...
Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...

Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...
Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...

"Her Cuma olduğu gibi, bugün de hayatınıza bereket, huzur ve neşe getirmesini dilerim. Allah`ın rahmeti, sevgisi ve koruması hep üzerinizde olsun. Hayırlı Cumalar!"

Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...
Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin

Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...
Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...
Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...
Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...
Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...
Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...
Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...
Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...
Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...