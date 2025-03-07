Cuma mesajları 7 Mart! Resimli hayırlı cumalar mesajları...

Cuma mesajı göndermek isteyenler 'Resimli, dualı hayırlı cumalar mesajları' aramasını yapmaya başladı. Hem sosyal medyadan paylaşabileceğiniz hem de Whatsapp'tan gönderebileceğiniz cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 7 Mart hayırlı cumalar mesajları...
Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin
Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.