  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Cuma mesajları! En güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları...

Cuma mesajları! En güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları...

Cuma mesajları, Perşembe akşamından itibaren yoğun olarak araştırılıyor. İslam alemi için kutsal olan cuma gününde ibadetler yerine getirilecek, eller göğe açılacak. İşte bugüne özel en güzel, resimli Cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 3 Aralık 2020 Perşembe 17:12 Güncelleme Tarihi: 3 Aralık 2020 Perşembe 17:19
Cuma mesajları! En güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları...

* Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hayırlı Cumalar.

* Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Hayırlı Cumalar.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Cuma mesajları! En güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları...

DUALI CUMA MESAJLARI

* Allah'ım! Sen beni eksiksiz özürsüz yarattın; çocuktum, büyüttün ve yeterli miktarda rızk verdin bana. Allah'ım! Ben, indirdiğin ve kendisiyle kullarını müjdelediğin Kitabında şöyle buyurduğunu gördüm: "Ey kendi aleyhlerinde haddi aşan kullarım! Allah"ın rahmetinden ümit kesmeyin; Allah bütün günahları bağışlar." (Zümer, 53)

Cuma mesajları! En güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları...

* Allah'ım! Geçmişte benden vuku bulan kötülükleri biliyorsun, hem de benden daha iyi. Amel defterimde aleyhimde sıralanan suçlardan dolayı yazıklar olsun bana! Eğer her şeyi kapsayan affının hâlime şamil olacağını umduğum yerler olmasaydı, (ümitsizlikten) kendimi bırakır, helâk olup giderdim.

* İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.

Cuma mesajları! En güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları...

* Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

* Allah'ım! Kaçarsam, beni bulursun; firar edersem, beni yakalarsın. İşte önünde durmaktayım; mütevazı, zelil ve hakir biri olarak. Cezalandıracak olursan, bunu hak etmişimdir ve adaletin bunu gerektirmektedir, ey Rabbim! Affedecek olursan, (buna da şaşmam; çünkü) eskiden beri affın hâlime şamil olmuş, afiyetin beni bürümüştür.

Cuma mesajları! En güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları...

* Eğer kulun, Rabbinden kaçması mümkün olsaydı, senden kaçmaya en lâyık olan benim. Yeryüzünde ve gökte hiçbir şey sana gizli değildir ve sen (kıyamet günü) onları açığa çıkaracaksın. Karşılık verici olarak sen yeterlisin; hesap görücü olarak sen kâfisin.

* Tüm islam aleminin Cuması mübarek olsun. Rahman ve rahim olan Rabbime daim şükürler olsun.Hz.PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) nurundan,şefaatinden ayırmasın yapılan dualarımızı kabul eylesin

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı!
Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı!
  • SON DAKİKA