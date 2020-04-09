Cuma mesajları! Resimli hayırlı cumalar mesajları....

İslam alemi için önem arz eden cuma gününde sevenlerinin cumasını kutlamak isteyenler en güzel resimli cuma mesajlarını araştırıyor. Bu özel günde dualar okunacak, ibadetler yerine getirilecek. İşte bugüne özel resimli cuma mesajları...
Giriş Tarihi: 9 Nisan 2020 Perşembe 16:50
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CUMA MESAJLARI 2020
Hz. Peygamber, Cuma günü hakkında, "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı." buyurmuştur (Müslim, Cum'a, 18).
Ya Rabbi! Sana sığındım. Ne varsa Senin hükmüne bıraktım. Hayırlı Cumalar.