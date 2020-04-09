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Haberler Galeri Cuma mesajları! Resimli hayırlı cumalar mesajları....

Cuma mesajları! Resimli hayırlı cumalar mesajları....

İslam alemi için önem arz eden cuma gününde sevenlerinin cumasını kutlamak isteyenler en güzel resimli cuma mesajlarını araştırıyor. Bu özel günde dualar okunacak, ibadetler yerine getirilecek. İşte bugüne özel resimli cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 9 Nisan 2020 Perşembe 16:50
Cuma mesajları! Resimli hayırlı cumalar mesajları....

CUMA MESAJLARI 2020

Hz. Peygamber, Cuma günü hakkında, "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı." buyurmuştur (Müslim, Cum'a, 18).

Ya Rabbi! Sana sığındım. Ne varsa Senin hükmüne bıraktım. Hayırlı Cumalar.

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Cuma mesajları! Resimli hayırlı cumalar mesajları....

Rabbimiz! El açıp Sana dua eden, Sana secde eden kardeşlerimizi bağışla; ömürlerini hayırlı eyle.. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (SAV) şefaatı üzerinize olsun. "Hayırlı Cumalar"

Cuma mesajları! Resimli hayırlı cumalar mesajları....

Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

"Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. "Hayırlı nurlu cumalar"

Cuma mesajları! Resimli hayırlı cumalar mesajları....

Hak şerleri hayreyler, Zannetmeki gayreyler, Arif anı seyreyler… Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler… Hayırlı Cumalar.

Allahlım! Sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve dosdoğru bir ahlak istiyorum. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları! Resimli hayırlı cumalar mesajları....

Allah'ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.

Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif /Müslim) Hayırlı cumalar.

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