Cuma mesajları | WhatsApp, Instagram ve Facebook’ta paylaşım yapabileceğiniz resimli hayırlı cumalar mesajları

Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen cuma gününde sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta paylaşım yapabileceği resimli cuma mesajları arıyor. İşte en güzel resimli cuma mesajları...
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
"Allah`ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "
"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."