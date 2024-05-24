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Haberler Galeri Cuma mesajları | WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta paylaşım yapabileceğiniz resimli hayırlı cumalar mesajları

Cuma mesajları | WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta paylaşım yapabileceğiniz resimli hayırlı cumalar mesajları

Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen cuma gününde sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta paylaşım yapabileceği resimli cuma mesajları arıyor. İşte en güzel resimli cuma mesajları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 11:56

Cuma mesajları | WhatsApp, Instagram ve Facebook’ta paylaşım yapabileceğiniz resimli hayırlı cumalar mesajları

Cuma mesajları ile sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. İşte sizler için derlediğimiz resimli, dualı cuma mesajları...

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Cuma mesajları | WhatsApp, Instagram ve Facebook’ta paylaşım yapabileceğiniz resimli hayırlı cumalar mesajları

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları | WhatsApp, Instagram ve Facebook’ta paylaşım yapabileceğiniz resimli hayırlı cumalar mesajları

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma mesajları | WhatsApp, Instagram ve Facebook’ta paylaşım yapabileceğiniz resimli hayırlı cumalar mesajları

"Allah`ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

Cuma mesajları | WhatsApp, Instagram ve Facebook’ta paylaşım yapabileceğiniz resimli hayırlı cumalar mesajları

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."