Cumhuriyetle yaşıt Kadriye öğretmen Atatürk’ü gördüğü günü unutamıyor

Emekli olduktan sonra öğrencilerinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını kaydeden Gürel, "Beni yolda gördüklerinde koşup yanıma geliyorlardı. Bana, 'Öğretmenim siz hiç değişmemişsiniz.' diyerek elimi öperler. Kimisi çoluk çocuk sahibi olmuş, saçlı sakallı. Bazılarını tanıyamıyorum. Öğrencilerim beni unutmadıkları için çok seviniyorum. Öğretmenliğin en güzel tarafı unutulmamaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Gürel, 100 yaşını gördüğü için mutlu olduğunu, Allah'a çok şükrettiğini anlattı.
Sebze ağırlıklı beslendiğini, günlük hayatında elinden geldiğince hareket ettiğini belirten Gürel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Evde yardımcıma destek olmaya çalışıyorum. Ayakta durmaya alışkın olduğum için oturmayı pek sevmiyorum. Oturunca sıkılıyorum, muhakkak bir işle meşgul olmak istiyorum. Gün içinde gazete okuyorum, bulmaca çözüyorum, penceremin önünden geçen otomobilleri sayıyorum. Şimdi gençler başarılı olmak istiyorlarsa çok çalışmalılar, gençler kendilerine iyi bir arkadaş seçmeli ve kötülere uymamalı. Arkadaşını iyi seçerse kendisi de çok mutlu olur ve çok yükselir."