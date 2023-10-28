Cumhuriyetle yaşıt Kadriye öğretmen Atatürk’ü gördüğü günü unutamıyor

Kadriye Gürel, kendisi gibi öğretmen olan eşi Kemal Gürel ile eğitim tutkusunu emeklilik döneminde de sürdürdü. Zamanında iki katlı olan evlerini kat karşılığında müteahhide vererek aldıkları daireleri satan Gürel çifti, elde ettikleri gelirle 1998-1999 yıllarında okul yaptırdı.

Altıeylül ilçesinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 1999'da Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi adıyla açılan okul, 2016'da "Kadriye Kemal Gürel İlkokulu"na dönüştürüldü. Eşi Kemal Gürel'in 2015'te hayatını kaybetmesiyle yalnız kalan emekli öğretmen Gürel, bazı öğrencilerden kendisine gelen mektupları okuyor, ara ara okulu ziyaret ederek idareci, öğretmen ve çocuklarla bir araya geliyor.