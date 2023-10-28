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Haberler Galeri Cumhuriyetle yaşıt Kadriye öğretmen Atatürk'ü gördüğü günü unutamıyor

Cumhuriyetle yaşıt Kadriye öğretmen Atatürk'ü gördüğü günü unutamıyor

Balıkesir ve Muğla'da uzun yıllar öğretmenlik yapan 1 Ekim 1923 doğumlu Kadriye öğretmen, hem genç nesilleri yetiştirerek hem de yaptırdığı okullar ile eğitime hizmet etti. Gürel, anaokulu öğrencisiyken Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e geldiğini ve o günü unutamadığını dile getirdi.

AA

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 12:32 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 12:39

Cumhuriyetle yaşıt Kadriye öğretmen Atatürk’ü gördüğü günü unutamıyor

İlkokul ve ortaokul öğreniminin ardından liseyi Necatibey Öğretmen Okulu'nda tamamlayan Kadriye Gürel, öğretmenlik mesleğine Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde başladı. Gürel, daha sonra Balıkesir Necatibey Eğitim Enstitüsü'nde matematik branşını tercih etti. Buradaki 2 yıllık öğretmenlik hayatından sonra Muğla'nın Milas ilçesine atanan Gürel, Balıkesir Erkek Sanat Okulu'nda 25 yıllık hizmetinin ardından 1974'te emekliye ayrıldı.

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Cumhuriyetle yaşıt Kadriye öğretmen Atatürk’ü gördüğü günü unutamıyor

Kadriye Gürel, kendisi gibi öğretmen olan eşi Kemal Gürel ile eğitim tutkusunu emeklilik döneminde de sürdürdü. Zamanında iki katlı olan evlerini kat karşılığında müteahhide vererek aldıkları daireleri satan Gürel çifti, elde ettikleri gelirle 1998-1999 yıllarında okul yaptırdı.

Altıeylül ilçesinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 1999'da Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi adıyla açılan okul, 2016'da "Kadriye Kemal Gürel İlkokulu"na dönüştürüldü. Eşi Kemal Gürel'in 2015'te hayatını kaybetmesiyle yalnız kalan emekli öğretmen Gürel, bazı öğrencilerden kendisine gelen mektupları okuyor, ara ara okulu ziyaret ederek idareci, öğretmen ve çocuklarla bir araya geliyor.

Cumhuriyetle yaşıt Kadriye öğretmen Atatürk’ü gördüğü günü unutamıyor

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü öncesinde yine okulu ziyaret eden Gürel, Kadriye Kemal Gürel İlkokulu Müdürü Mahmut Osta, öğretmen ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Çocukları görünce öğrencilik yıllarını hatırlayan Gürel, büyük mutluluk yaşadı.

Cumhuriyetle yaşıt Kadriye öğretmen Atatürk’ü gördüğü günü unutamıyor

"ÖĞRETMENLİĞİN EN GÜZEL TARAFI UNUTULMAMAKTIR"
Cumhuriyet'in ilanından 28 gün önce dünyaya gözlerini açan Kadriye Gürel, AA muhabirine, 29 yıl 11 ay öğretmenlik yaptığını, mesleğini çok sevdiğini ve disiplinli bir eğitimci olduğunu söyledi.

Öğrencileri çocukları gibi gördüğünü belirten Gürel, "Öğrencilerime karşı biraz serttim, beni şimdi gördüklerinde 'Hocam senin notun çok kıttı.' diyorlar. Öğrencilerimi çok severdim fakat biraz da sert davranırdım. Onlara hakları ne ise öyle not verirdim." dedi. Çocukluğundan itibaren öğretmenleri çok sevdiğini dile getiren Gürel, mesleğini bundan dolayı seçtiğini söyledi.

Cumhuriyetle yaşıt Kadriye öğretmen Atatürk’ü gördüğü günü unutamıyor

Emekli olduktan sonra öğrencilerinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını kaydeden Gürel, "Beni yolda gördüklerinde koşup yanıma geliyorlardı. Bana, 'Öğretmenim siz hiç değişmemişsiniz.' diyerek elimi öperler. Kimisi çoluk çocuk sahibi olmuş, saçlı sakallı. Bazılarını tanıyamıyorum. Öğrencilerim beni unutmadıkları için çok seviniyorum. Öğretmenliğin en güzel tarafı unutulmamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gürel, 100 yaşını gördüğü için mutlu olduğunu, Allah'a çok şükrettiğini anlattı.

Sebze ağırlıklı beslendiğini, günlük hayatında elinden geldiğince hareket ettiğini belirten Gürel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evde yardımcıma destek olmaya çalışıyorum. Ayakta durmaya alışkın olduğum için oturmayı pek sevmiyorum. Oturunca sıkılıyorum, muhakkak bir işle meşgul olmak istiyorum. Gün içinde gazete okuyorum, bulmaca çözüyorum, penceremin önünden geçen otomobilleri sayıyorum. Şimdi gençler başarılı olmak istiyorlarsa çok çalışmalılar, gençler kendilerine iyi bir arkadaş seçmeli ve kötülere uymamalı. Arkadaşını iyi seçerse kendisi de çok mutlu olur ve çok yükselir."

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