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Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da! Hangi rolü canlandıracak? İşte detaylar...
Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da! Hangi rolü canlandıracak? İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın ekranlara geri dönüyor. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da karşımıza çıkmaya hazırlanan Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak.
Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:10
Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:24
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu.
82 yaşındaki Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak.
Arkın'ın hayat vereceği karakter yeni sezonda seyirci karşısına çıkacak.
Arkın'ın canlandıracağı karakter, Osman Bey'in de kaderini etkileyecek.
Öte yandan Diriliş Osman'da Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteri de Kuruluş Osman'a geri döneceği iddia edildi. Ertuğrul Gazi'nin yaşlanmış halini ise usta oyuncu Tamer Yiğit canlandıracak.