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Haberler Galeri Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da! Hangi rolü canlandıracak? İşte detaylar...

Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da! Hangi rolü canlandıracak? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın ekranlara geri dönüyor. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da karşımıza çıkmaya hazırlanan Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak.

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:24
Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da! Hangi rolü canlandıracak? İşte detaylar...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu.

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Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da! Hangi rolü canlandıracak? İşte detaylar...

82 yaşındaki Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak.

Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da! Hangi rolü canlandıracak? İşte detaylar...

Arkın'ın hayat vereceği karakter yeni sezonda seyirci karşısına çıkacak.

Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da! Hangi rolü canlandıracak? İşte detaylar...

Arkın'ın canlandıracağı karakter, Osman Bey'in de kaderini etkileyecek.

Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da! Hangi rolü canlandıracak? İşte detaylar...

Öte yandan Diriliş Osman'da Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteri de Kuruluş Osman'a geri döneceği iddia edildi. Ertuğrul Gazi'nin yaşlanmış halini ise usta oyuncu Tamer Yiğit canlandıracak.

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