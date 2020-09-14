D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? Belirtileri nelerdir?

D vitamini eksikliğinde ortaya çıkabilen belirtiler büyüme ve gelişme de gerileme olduğuna değenin Arslan, "Sık enfeksiyon geçirme, ishal, saçlı deride pullanma, cilt yaralarının geç iyileşmesi, diş çürümesi, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, kemik ağrısı, davranış bozuklukları, eklem bölgelerinde şişme, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermekte güçlük çekme ve sürekli üşüme diğer yaygın belirtilerdir. D vitamini eksikliği kişilerde, kanser, kronik yorgunluk, diyabet, hipertansiyon, depresyon, romatizma ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.