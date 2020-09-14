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Haberler Galeri D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? Belirtileri nelerdir?

D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? Belirtileri nelerdir?

D vitamini vücudun olmazsa olmazı. Eksikliği halinde ise pek çok hastalığa davetiye çıkarabiliyor. Özellikle koronavirüs salgını döneminde D vitaminin önemi bir kat daha anlaşıldı. Peki D vitamini hangi besinlerde bulunur? Eksikliği hangi hastalıklara yol açar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 15:29 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 15:37
D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? Belirtileri nelerdir?

D vitamini besinsel olarak en fazla somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklarda, karaciğer ve yumurta sarısında, maydanoz, brokoli, süt ve süt ürünlerinde bulunduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, "D vitamininin başlıca kaynağı, ciltte güneş ışınlarının etkisiyle aktifleşen D3 formudur. Normal koşullar altında insan vücudunda bulunan D vitaminin yüzde 90 ile 95'i güneş ışınlarının etkisi ile deride sentez edilir.

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D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? Belirtileri nelerdir?

Besinlerle alınan vitamin D'nin büyük bir önemi yoktur. D vitamini eksikliği, vücudun tüm sistemlerini etkilemekte ve pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Günümüzün hayat koşulları, kapalı ortamlarda çalışmak, açık hava da az zaman geçirmek, yetersiz beslenme D vitamini eksikliğini artırmaktadır. D vitamini eksikliği, her yaş grubunu etkileyen ve önemli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olan bir etkendir" dedi.

D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? Belirtileri nelerdir?

D vitamini eksikliğinde ortaya çıkabilen belirtiler büyüme ve gelişme de gerileme olduğuna değenin Arslan, "Sık enfeksiyon geçirme, ishal, saçlı deride pullanma, cilt yaralarının geç iyileşmesi, diş çürümesi, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, kemik ağrısı, davranış bozuklukları, eklem bölgelerinde şişme, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermekte güçlük çekme ve sürekli üşüme diğer yaygın belirtilerdir. D vitamini eksikliği kişilerde, kanser, kronik yorgunluk, diyabet, hipertansiyon, depresyon, romatizma ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? Belirtileri nelerdir?

D vitamini eksikliği, kemik yoğunluğunu da olumsuz etkiler ve çocuklarda raşitizm denen hastalığa yol açabilir. Raşitizm, D vitamini eksikliğinden dolayı kemiklerin yumuşaması ve zayıflaması anlamına gelir. Bu hastalık, bacaklarda eğrilik, el ve ayak bileklerinde kalınlaşma, büyüme geriliği, göğüs kemiği deformiteleri gibi kemik yapısında kalıcı bozukluklara sebep olabilmektedir. D vitamini için Güneş ışığı temel kaynaktır ve yeterince faydalanılırsa ilave D vitamini almaya gerek yoktur. Güneş ışınlarından yeterli faydalanamayanlar da damla ya da ampül formunda ilaçlarla tedavisi yapılabilir" diye uyardı.

D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? Belirtileri nelerdir?

Yüksek D vitamini seviyesi, organlarda ve yumuşak dokularda kalsiyum birikimlerine yol açtığını ifade eden Arslan, "Ayrıca D vitamini fazlalığı kanda kalsiyum yükselmesine, böbrek hastalıklarına, böbrek taşlarına ve damar sorunlarına yol açabilmektedir.

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