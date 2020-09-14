D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? Belirtileri nelerdir?

D vitamini eksikliği, kemik yoğunluğunu da olumsuz etkiler ve çocuklarda raşitizm denen hastalığa yol açabilir. Raşitizm, D vitamini eksikliğinden dolayı kemiklerin yumuşaması ve zayıflaması anlamına gelir. Bu hastalık, bacaklarda eğrilik, el ve ayak bileklerinde kalınlaşma, büyüme geriliği, göğüs kemiği deformiteleri gibi kemik yapısında kalıcı bozukluklara sebep olabilmektedir. D vitamini için Güneş ışığı temel kaynaktır ve yeterince faydalanılırsa ilave D vitamini almaya gerek yoktur. Güneş ışınlarından yeterli faydalanamayanlar da damla ya da ampül formunda ilaçlarla tedavisi yapılabilir" diye uyardı.