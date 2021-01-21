Haberler Galeri Daha önce böylesini hiç görmediniz! İşte derin denizlerin ev sahipleri!

Daha önce böylesini hiç görmediniz! İşte derin denizlerin ev sahipleri!

Her ne kadar teknoloji çağında yaşıyor olsa da su altı hala bir muamma. Henüz neredeyse hiç keşfetmediğimiz su altında birçok canlı iç içe ve büyük bir denge içerisinde yaşıyor ki, hayran olmamak elde değil! Bu canlılardan bazıları, karşılaşmak istemeyeceğimiz kadar korkutucu, bazıları da ne olduklarını anlamamıza izin vermeyecek kadar tuhaf görünüme sahip. İşte ürkütücü ve tuhaf görünümleriyle ün yapan bazı deniz canlıları...