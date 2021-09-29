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Dahiler bu testleri 30 saniyede çözüyor! Beyin yakan mantık soruları...
Dahiler bu testleri 30 saniyede çözüyor! Beyin yakan mantık soruları...
Son zamanlarda sosyal medyada hızla yayılan zeka testleri görenleri şaşırtıyor. Basit gibi görünse de bu soruları çözebilmek hiç kolay değil. Birbirinden zor dikkat ve mantık sorularını içeren bu testte çok az kişi kısa zamanda doğru cevabı bulabiliyor. Hatta bu zeka testinin içerisinde öyle sorular var ki sadece dahiler 30 saniyede çözebiliyor. Peki siz mantığınıza, matematiğinize ve dikkatinize güveniyor musunuz? İşte zekanızın sınırlarını zorlamanız gereken birbirinden ilginç beyin yakan mantık soruları...
Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 13:09
Sosyal medyada yayımlanan bir zeka testi, internet kullanıcıları arasında fenomen oldu. Çocuklar için hazırlanan zeka testi, yetişkinleri bile sınıfta bıraktı. Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini çok az kişi çözebiliyor. Bu soruları yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor..
Playbuzz isimli internet sitesinde paylaşılan bir zeka testi, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede fenomen oldu.
10-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanan testi sadece her 10 yetişkinden birinin geçebildiği açıklandı.
Geliştirilen test, analitik beceri, temel matematik yeteneği ve dilsel gelişimi ölçümlüyor.