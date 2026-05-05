Haberler Galeri Damak çatlatan liste, çoğunun adını bile duymadınız: İşte İzmir'in tescilli lezzetleri!

Benzersiz ve ilgi çekici mutfağıyla da öne çıkan Ege'nin incisi İzmir'de ismi bile bilmeyen birçok tescilli tat bulunuyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanan listeyi sizin için derledik.

Ege'nin incisi İzmir, yalnızca denizi, tarihi ve kültürüyle değil, aynı zamanda benzersiz ve çok katmanlı mutfağıyla da dikkat çekiyor. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu şehir, mutfağına da aynı çeşitliliği yansıtarak adeta bir lezzet mozaiği sunuyor.

Üstelik İzmir'e özgü birçok lezzet, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş durumda. Bu da şehrin gastronomik mirasının ne kadar değerli ve korunmaya değer olduğunu gösteriyor. İzmir'i gastronomi dünyasında daha görünür kılan bu özel tatları sizin için derledik...

İzmir şambalisi

İzmir tulum peyniri

İzmir lokması

Torbalı kuru domatesi

Bozdağ kestane şekeri

Gümüldür mandalinası

İzmir kumrusu

İzmir gevreği

İzmir boyozu

Ödemiş çekişte zeytinyağı

Ödemiş patatesi

Tire şiş köfte

Urla sakız enginarı

Çeşme damla sakızı

Çeşme kavunu

Ödemiş köftesi

Ödemiş nohut mayalı ekmeği

Çavuşdağı kuru fasulyesi

Seferihisar mandalinası

Menemen menemeni

Seferihisar topan karakılçık buğdayı

Kınık kuru domatesi

Kuzey Ege zeytinyağları