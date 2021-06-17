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Haberler Galeri Damla Sönmez ile Ushan Çakır barıştı mı? Sürpriz gelişme

Damla Sönmez ile Ushan Çakır barıştı mı? Sürpriz gelişme

Evleneceklerine kesin gözüyle bakılırken ayrılık kararı alan Damla Sönmez ile Ushan Çakır çiftinden sürpriz bir hamle geldi. Güzel oyuncu Sönmez, eski nişanlısıyla Instagram'da takipleşmeye başladı.

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 10:31 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 10:34
Damla Sönmez ile Ushan Çakır barıştı mı? Sürpriz gelişme

Güzel oyuncu Damla Sönmez ile Ushan Çakır, 2012 yılında aşk yaşamaya başlamıştı.

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Damla Sönmez ile Ushan Çakır barıştı mı? Sürpriz gelişme

Oyuncu çift, 2018 yılında nişan yüzüklerini takıp evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Damla Sönmez ile Ushan Çakır barıştı mı? Sürpriz gelişme

3 yıl nişanlı kalıp evlenemeyince isyan edip Çakır'la yollarını ayıran Sönmez'den önceki gün sürpriz bir hamle geldi.

Damla Sönmez ile Ushan Çakır barıştı mı? Sürpriz gelişme

Sömez, eski nişanlısıyla Instagram'da takipleşmeye başladı.Çakır, Sönmez'in bir fotoğrafının altına yorum yaptı. Güzel oyuncu da kalp emojisi koyarak Çakır'a yanıt verdi.

Damla Sönmez ile Ushan Çakır barıştı mı? Sürpriz gelişme

İkilinin bu hamlesi, "Bu aşk sönmez" dedirtti.

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