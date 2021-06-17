Damla Sönmez ile Ushan Çakır barıştı mı? Sürpriz gelişme

Güzel oyuncu Damla Sönmez ile Ushan Çakır, 2012 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. Oyuncu çift, 2018 yılında nişan yüzüklerini takıp evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. 3 yıl nişanlı kalıp evlenemeyince isyan edip Çakır'la yollarını ayıran Sönmez'den önceki gün sürpriz bir hamle geldi. Sömez, eski nişanlısıyla Instagram'da takipleşmeye başladı.Çakır, Sönmez'in bir fotoğrafının altına yorum yaptı. Güzel oyuncu da kalp emojisi koyarak Çakır'a yanıt verdi. İkilinin bu hamlesi, 'Bu aşk sönmez' dedirtti.