Daskyleion Antik Kenti'nde tarihi duvarlar gün ışığına çıkıyor

Kazıda, kendi üniversitesinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinden oluşan 17 kişilik ekibin de görev aldığını belirten İren, "Öncelikle bölge turizmine katkıda bulunmak için kentin görselliğini artırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, terminolojide 'glacis' adı verilen yüksek bir destek duvarını ortaya çıkarmaya çabalıyoruz." dedi.

İren, daha önce yaptıkları sondajlarda bu duvarın 9 metre kadar aşağıya kadar indiğini belirlediklerini aktardı.