Daskyleion Antik Kenti'nde tarihi duvarlar gün ışığına çıkıyor

"AMACIMIZ HEM DOĞA HEM DE TARİH TURİZMİNE HİZMET EDEBİLMEK"
Prof. Dr. Kaan İren, bölgenin çok güzel bir doğaya sahip olduğunu vurguladı.
Manyas Kuş Gölü ve Daskyleion'un birbirine yakın olmasının turizme katkı sağlayabileceğini ifade eden İren, şöyle konuştu:
"Burası gölün kenarında olduğu için burada tarih ve doğayı bir arada değerlendirmek, görmek ve insanlara tanıtmak, sevdirmek ve faydalanmasını sağlamak bizim temel amaçlarımızdandır. Bununla ilgili çeşitli projelerimiz var. Projelerimizdeki amacımız hem doğa hem de tarih turizmine hizmet edebilmek. Daskyleion'da görsellik ve mimari eserler ortaya çıktıkça insanlar için de daha çekici bir merkez haline gelecektir."