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Haberler Galeri Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek

Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek

Deha dizisinde Devran karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, başarılı oyunculuğu ile en çok takip edilen isimler arasında bulunuyor. Aynı dizide kardeşini canlandıran Eylül Ersöz ile aralarında aşk dedikoduları çıkan İynemli'nin yaşı duyanları bir hayli şaşırttı. İşte Deha'nın yıldızı ve oyuncuların merak edilen yaşları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek
Deha’nın Devran’ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek

Deha dizisinin dahi çocuğu Devran'ı canlandıran yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, özellikle kadın hayranları tarafından merak edilen isimlerden. İynemli'nin yaşını duyanlar hayrete düşüyor. İşte Aras Bulut İynemli'nin şaşırtan yaşı...

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Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek
Deha’nın Devran’ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek

İREM HELVACIOĞLU
2 Şubat 1990

Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek
Deha’nın Devran’ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek

GÜRKAN UYGUN

27 Mayıs 1974

Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek
Deha’nın Devran’ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek

BURAK ÖZÇİVİT
24 Aralık 1984

Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek
Deha’nın Devran’ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
1 Nisan 1986

Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek
Deha’nın Devran’ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek

BURCU BİRİCİK
4 Mayıs 1989

Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek
Deha’nın Devran’ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek

SU BURCU YAZGI COŞKUN
15 Nisan 2005

Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek
Deha’nın Devran’ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek

BURAK DENİZ

17 Şubat 1991

Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek
Deha’nın Devran’ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek

EYLÜL ERSÖZ

6 Eylül 2001

Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek
Deha’nın Devran’ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek

ARAS BULUT İYNEMLİ
25 Ağustos 1990