Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek

Deha dizisinde Devran karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, başarılı oyunculuğu ile en çok takip edilen isimler arasında bulunuyor. Aynı dizide kardeşini canlandıran Eylül Ersöz ile aralarında aşk dedikoduları çıkan İynemli'nin yaşı duyanları bir hayli şaşırttı. İşte Deha'nın yıldızı ve oyuncuların merak edilen yaşları...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 10 Kasım 2024 15:22 Son Güncelleme : 10 Kasım 2024 15:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





