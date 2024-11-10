Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek
Deha dizisinde Devran karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, başarılı oyunculuğu ile en çok takip edilen isimler arasında bulunuyor. Aynı dizide kardeşini canlandıran Eylül Ersöz ile aralarında aşk dedikoduları çıkan İynemli'nin yaşı duyanları bir hayli şaşırttı. İşte Deha'nın yıldızı ve oyuncuların merak edilen yaşları...
Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek
Deha dizisinin dahi çocuğu Devran'ı canlandıran yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, özellikle kadın hayranları tarafından merak edilen isimlerden. İynemli'nin yaşını duyanlar hayrete düşüyor. İşte Aras Bulut İynemli'nin şaşırtan yaşı...