Demet Akalın Çeşme'de! O soruyu duyar duymaz kaçtı

Ailesi ve arkadaşlarıyla Çeşme'de tatil yapan Demet Akalın, Alaçatı'da görüntülendi. Yakın arkadaşı Esra Balamir ile görüntülenen Akalın, ikinci çocuk sorularını duyar duymaz kaçtı. Çeşme tatilini evinde ailesi birlikte geçiren şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Alaçatı'da görüntülendi. Demet Akalın, bikini üstüne giydiği pareo ile arabacına binerken objektiflere yakalandı. Ünlü şarkıcı, kendisini görüntüleyen habercilere, 'Kilo aldım' diyerek takıldı. Yavaş yavaş konserlerinin başladığını belirten Akalın'a, elinde oyuncak bebeği gören gazeteciler, 'İkinci bebek mi?' esprisi yaptı. 'SİZİ DUYAMIYORUM' 48 yaşındaki popçu, araca binip maskesini taktıktan sonra, 'Maske var, sizi duyamıyorum' diyerek, kahkaha attı. Yakın arkadaşı Esra Balamir'le birlikte uzaklaşan şarkıcının, son dönemde plajda tektaş modasına uyduğu görüldü.