  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Demet Akalın Çeşme'de! O soruyu duyar duymaz kaçtı

Demet Akalın Çeşme'de! O soruyu duyar duymaz kaçtı

Ailesi ve arkadaşlarıyla Çeşme'de tatil yapan Demet Akalın, Alaçatı'da görüntülendi. Yakın arkadaşı Esra Balamir ile görüntülenen Akalın, ikinci çocuk sorularını duyar duymaz kaçtı.

Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 13:55 Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 14:09
Demet Akalın Çeşme'de! O soruyu duyar duymaz kaçtı
Demet Akalın Çeşme'de! O soruyu duyar duymaz kaçtı

Çeşme tatilini evinde ailesi birlikte geçiren şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Alaçatı'da görüntülendi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Demet Akalın Çeşme'de! O soruyu duyar duymaz kaçtı
Demet Akalın Çeşme'de! O soruyu duyar duymaz kaçtı

Demet Akalın, bikini üstüne giydiği pareo ile arabacına binerken objektiflere yakalandı. Ünlü şarkıcı, kendisini görüntüleyen habercilere, "Kilo aldım" diyerek takıldı.

Demet Akalın Çeşme'de! O soruyu duyar duymaz kaçtı
Demet Akalın Çeşme'de! O soruyu duyar duymaz kaçtı

Yavaş yavaş konserlerinin başladığını belirten Akalın'a, elinde oyuncak bebeği gören gazeteciler, "İkinci bebek mi?" esprisi yaptı.

Demet Akalın Çeşme'de! O soruyu duyar duymaz kaçtı
Demet Akalın Çeşme'de! O soruyu duyar duymaz kaçtı

"SİZİ DUYAMIYORUM"

48 yaşındaki popçu, araca binip maskesini taktıktan sonra, "Maske var, sizi duyamıyorum" diyerek, kahkaha attı.

Demet Akalın Çeşme'de! O soruyu duyar duymaz kaçtı
Demet Akalın Çeşme'de! O soruyu duyar duymaz kaçtı

Yakın arkadaşı Esra Balamir'le birlikte uzaklaşan şarkıcının, son dönemde plajda tektaş modasına uyduğu görüldü.

Demet Akalın Çeşme'de! O soruyu duyar duymaz kaçtı
Demet Akalın Çeşme'de! O soruyu duyar duymaz kaçtı
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bağışıklık güçlendiren D vitamini hangi besinlerde bulunur? Vitamin eksikliğinin belirtileri nelerdir?
Bağışıklık güçlendiren D vitamini hangi besinlerde bulunur? Vitamin eksikliğinin belirtileri nelerdir?
  • SON DAKİKA