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Haberler Galeri Demet Akalın o anları paylaştı: Kızımı Allah korudu

Demet Akalın o anları paylaştı: Kızımı Allah korudu

Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üzerine kış bahçesinin camı düştü. Akalın bu anları sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımının altına yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 11:38 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 11:43
Demet Akalın o anları paylaştı: Kızımı Allah korudu

Demet Akalın'ın kızı Hira, dün akşam ölümden döndü.

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Demet Akalın o anları paylaştı: Kızımı Allah korudu

Instagram'dan yaptığı paylaşımda 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştüğünü söyleyen Akalın, sevenlerinden dua istedi.

Demet Akalın o anları paylaştı: Kızımı Allah korudu

Kızının üzerine düşen camın fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, "Akşam akşam Hira'nın üstüne düşen kış bahçesi camı! Bir ufak çizikle kurtulması bugün sevindirdiğim kız çocukları. Başka bir açıklaması yok! Allah korudu… Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Demet Akalın o anları paylaştı: Kızımı Allah korudu

Demet Akalın'ın paylaşımını gören Alişan, Eda Ece, Merve Özbey, Seda Sayan, Yasemin Sakallıoğlu, Pelin Akil, Simge Sağın, Pınar Altuğ ve Deniz Seki gibi birçok ünlü isim geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Demet Akalın o anları paylaştı: Kızımı Allah korudu

Akalın kızının eğitimi için şöyle konuşmuştu; "Şimdilik online eğitimi devam ediyor. Aynı sitede oturduğum arkadaşlarımla toplanıp özel öğretmen tutacaktık. Ama herkes taşındı. Kendim sigortalı ve maaşlı öğretmen tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim. Ama ilerleyen günlerde ne olacak bilmiyorum..."

Demet Akalın o anları paylaştı: Kızımı Allah korudu
Demet Akalın o anları paylaştı: Kızımı Allah korudu
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