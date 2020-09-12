Demet Akalın o anları paylaştı: Kızımı Allah korudu

Akalın kızının eğitimi için şöyle konuşmuştu; "Şimdilik online eğitimi devam ediyor. Aynı sitede oturduğum arkadaşlarımla toplanıp özel öğretmen tutacaktık. Ama herkes taşındı. Kendim sigortalı ve maaşlı öğretmen tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim. Ama ilerleyen günlerde ne olacak bilmiyorum..."