Demet Akalın o anları paylaştı: Kızımı Allah korudu

Instagram'dan yaptığı paylaşımda 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştüğünü söyleyen Akalın, sevenlerinden dua istedi.
Kızının üzerine düşen camın fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, "Akşam akşam Hira'nın üstüne düşen kış bahçesi camı! Bir ufak çizikle kurtulması bugün sevindirdiğim kız çocukları. Başka bir açıklaması yok! Allah korudu… Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
Demet Akalın'ın paylaşımını gören Alişan, Eda Ece, Merve Özbey, Seda Sayan, Yasemin Sakallıoğlu, Pelin Akil, Simge Sağın, Pınar Altuğ ve Deniz Seki gibi birçok ünlü isim geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Akalın kızının eğitimi için şöyle konuşmuştu; "Şimdilik online eğitimi devam ediyor. Aynı sitede oturduğum arkadaşlarımla toplanıp özel öğretmen tutacaktık. Ama herkes taşındı. Kendim sigortalı ve maaşlı öğretmen tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim. Ama ilerleyen günlerde ne olacak bilmiyorum..."