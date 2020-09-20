Demet Özdemir makyajsız haliyle şaşırttı!

Ünlü isimlerin estetiksiz ve makyajsız halleri bir hayli merak ediliyor. O isimlerden biri de Demet Özdemir. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sevilen oyuncusu Özdemir makyajsız hali ile şaşırttı. İşte ünlülerin makyajsız halleri...