Demet Özdemir makyajsız haliyle şaşırttı!

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Demet Özdemir, son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veriyor. Hayranlarının bir hayli yakından takip ettiği Özdemir, makyajsız hali ile görenleri bir hayli şaşırttı.
Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 13:54Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 14:01
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Ünlü isimlerin estetiksiz ve makyajsız halleri bir hayli merak ediliyor. O isimlerden biri de Demet Özdemir. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sevilen oyuncusu Özdemir makyajsız hali ile şaşırttı. İşte ünlülerin makyajsız halleri...