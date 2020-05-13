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Demir eksikliği bağışıklığı düşürür mü? Uzmanından uyarı...

Dünyada beslenmeye bağlı yaygın olarak demir eksikliğinin gösterildiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Sabri Kemahlı "İstatistikler, dünya nüfusunun yüzde 30'dan fazlasına karşılık gelen yaklaşık 2,5 milyar insanın demir eksikliği anemisi olduğunu gösteriyor" dedi. Prof. Dr. Kemahlı, eksikliğin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Peki demir eksikliği bağışıklığı düşürür mü? Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliğine iyi gelen besinler nelerdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:24 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:32
Demir eksikliği bağışıklığı düşürür mü? Uzmanından uyarı...

İstatistikler, dünya nüfusunun yüzde 30'dan fazlasına karşılık gelen yaklaşık 2,5 milyar insanın demir eksikliği anemisi olduğunu gösteriyor. Görülme sıklığının çocuklar ve kadınlarda daha yüksek olduğuna işaret eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Sabri Kemahlı, gelişmekte olan ülkelerde okul çağındaki çocukların yüzde 40'ında, gebelerin ise yaklaşık yarısında demir eksikliği olduğunu söyledi. Basit bir sorun zannedilen demir eksikliğinin yaşamsal önemi bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. Kemahlı bu nedenle eksikliğin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Demir eksikliği bağışıklığı düşürür mü? Uzmanından uyarı...

BESLENME EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANABİLİR

Demir organizmada başta hemoglobin ve myoglobin olmak üzere bazı proteinlerin önemli bir yapı taşını oluşturuyor. Ayrıca birçok metabolik olayda görevi olan çok sayıdaki enzimin yapısında yer alan demir eksikliği bu nedenle önemli birçok sağlık sorunun ortaya çıkmasında da neden oluşturabiliyor. Dr. Kemahlı, "Demir eksikliği sanayileşmiş ülkelerde de önemli bir sağlık sorunu olan tek beslenme eksikliğidir" diye konuştu.

Demir eksikliği bağışıklığı düşürür mü? Uzmanından uyarı...

EKSİKLİĞİNİN YAŞAMSAL ÖNEMİ BULUNUYOR

Demir, oksijenin akciğerlerden dokulara taşınmasını sağlayan hemoglobinin en önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor. Bu nedenle de eksikliğinin yaşamsal önemi bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. A. Sabri Kemahlı, bu duruma bağlı olarak yaşanabilecek diğer sağlık sorunları konusunda şunları anlattı:

Demir eksikliği bağışıklığı düşürür mü? Uzmanından uyarı...

"Demir eksikliğinin en bilinen ve önemli sonucu kansızlığa (anemiye) yol açmasıdır. Kansızlığa bağlı solukluk, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık görülebilir. Ağır anemi olduğunda soluk darlığı, çarpıntı ve zamanla büyüme geriliği gelişebilir. Anemi dışında bağışıklık sistemini etkileyerek enfeksiyonlara direncin azaldığı gösterilmiştir. Ayrıca bilişsel bozukluklara da neden olarak okul başarısızlığı gibi sonuçları olabilir. Enfeksiyonlar demir eksikliğine yol açmaz ancak demirin kullanımını etkileyerek enfeksiyon anemisine yol açabilir."

Demir eksikliği bağışıklığı düşürür mü? Uzmanından uyarı...

AİLELER TARAFINDAN FARK EDİLMİYOR

Demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi vücuttaki demir depolarının tükenmesiyle zaman içinde gelişiyor. Bu nedenle de çocuklarda aileler tarafından hemen fark edilmediğine dikkat çeken Prof. Dr. A. Sabri Kemahlı, süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

"Demir eksikliğinin ilk aşamasında depo demiri olan ferritin düzeyi düşer ancak anemi bu aşamada görülmez. Bu aşamaya 'pre-latent' demir eksikliği denir. Daha sonraki aşama 'gizli' (latent) demir eksikliği olarak adlandırılır. Serum demiri düşer, plazma demir bağlama kapasitesi ve transferrin düzeyleri yükselir.

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