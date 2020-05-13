Demir eksikliği bağışıklığı düşürür mü? Uzmanından uyarı...

Dünyada beslenmeye bağlı yaygın olarak demir eksikliğinin gösterildiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Sabri Kemahlı "İstatistikler, dünya nüfusunun yüzde 30'dan fazlasına karşılık gelen yaklaşık 2,5 milyar insanın demir eksikliği anemisi olduğunu gösteriyor" dedi. Prof. Dr. Kemahlı, eksikliğin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Peki demir eksikliği bağışıklığı düşürür mü? Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliğine iyi gelen besinler nelerdir? İşte detaylar...