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Demir eksikliğine iyi gelen besinler nelerdir? Demir eksikliği belirtisi nedir?

Vücudumuzda eksik olan vitaminler sinyaller gönderiyor. Her bir vitaminin sağlığımız için önemi ayrı. Demir vitamini de önemli vitaminlerin başında yer alıyor. Günümüzde pek çok kişide demir vitamini eksikliği görülüyor. Peki demir vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Demir vitamini hang besinlerde bulunur? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Dilek Calap, "Demir eksikliği anemisi, başta sindirim sistemine ait birçok organ kanseri olmak üzere pek çok önemli hastalığın belirtisi olabilir." dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2020 Cuma 11:15 Güncelleme Tarihi: 7 Şubat 2020 Cuma 11:18
Demir eksikliğine iyi gelen besinler nelerdir? Demir eksikliği belirtisi nedir?
Demir eksikliğine iyi gelen besinler nelerdir? Demir eksikliği belirtisi nedir?

Demir eksikliği anemisi dünyada en çok görülen anemi yani kansızlık türlerinden biri olarak görülüyor. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde demir eksikliğine bağlı anemi görülme sıklığı yüksek olduğu bildiriliyor. Demirin eksik olduğu durumlarda anemi oluşuyor ve bu durum demir eksikliği anemisi olarak adlandırılıyor.

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Demir eksikliğine iyi gelen besinler nelerdir? Demir eksikliği belirtisi nedir?
Demir eksikliğine iyi gelen besinler nelerdir? Demir eksikliği belirtisi nedir?

Ortalama olarak dünyada kadınların yüzde 35'inde, erkeklerin yüzde 20'sinde ve hamilelerin yüzde 50'sinde demir eksikliği anemisi görüldüğü belirtiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap, demir eksikliği anemisi hakkında açıklama yaptı.

Demir eksikliğine iyi gelen besinler nelerdir? Demir eksikliği belirtisi nedir?
Demir eksikliğine iyi gelen besinler nelerdir? Demir eksikliği belirtisi nedir?

Dr. Calap, halk arasında kansızlık olarak bilinen demir eksikliği anemisinin kandaki kırmızı kan hücrelerinin yapısında var olan ve oksijenin taşınması ve bu hücrelerin kırmızı olmasını sağlayan hemoglobin miktarının azalması olarak açıklayarak, "Demir eksikliği anemisi, başta sindirim sistemine ait birçok organ kanseri olmak üzere pek çok önemli hastalığın belirtisi olabilir." dedi.

Demir eksikliğine iyi gelen besinler nelerdir? Demir eksikliği belirtisi nedir?
Demir eksikliğine iyi gelen besinler nelerdir? Demir eksikliği belirtisi nedir?

CİLT SOLUKLUĞU, GÜÇSÜZLÜK, YORULMA, BAŞ AĞRISI VARSA DİKKAT
Demir eksikliğine bağlı kansızlığın bazı durumlarda belirti göstermediğini vurgulayan Dr. Uğur Dilek Calap, "Demir eksikliği anemisinin tanısı rutin sağlık kontrolleri sırasında yapılan kan tetkiklerinde konulabilir. Demir eksikliği anemisinin belirtileri arasında; cilt solukluğu, vücutta güçsüzlük, çabuk yorulma, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, ellerde ve ayaklarda uyuşma, sinirlilik hali, kulaklarda uğuldama, ağız mukozasında ve dilde yaralar, tırnakların çabuk kırılması, saçlarda dökülme sayılabilir.

Demir eksikliğine iyi gelen besinler nelerdir? Demir eksikliği belirtisi nedir?
Demir eksikliğine iyi gelen besinler nelerdir? Demir eksikliği belirtisi nedir?

Demir eksikliğinin ileri derece belirtileri arasında ise çarpıntı, toprak yeme isteği (pika), yavaşlayan tiroid fonksiyonları ve huzursuz bacak sendromu gibi durumlar da görülebilir. Çocuklarda demir eksikliği belirtileri ise karşımıza çocuklarda yürüme-oturma-konuşmasında gecikme, öğrenmede güçlük kliniği şeklinde ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.

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