Demlikte kalan bayat çayı sakın atmayın! Bakın ne işe yarıyor...

Çoğu kişinin günün her anında keyifle tükettiği çay, yalnızca taze demlendiğinde değil, bayatladığında da şaşırtıcı faydalar sunuyor. Genellikle dökülüp israf edilen demlikte kalmış çayın, aslında günlük hayatın pek çok alanında değerlendirilebileceğini biliyor muydunuz? Diş bakımından cilt sağlığına, ev temizliğinden mutfak kullanımına kadar geniş bir yelpazede işe yarayan bu pratik yöntemler, çaya bakış açınızı tamamen değiştirebilir. İşte bayat çayı çöpe atmadan önce mutlaka bilmeniz gerekenler…
Demlikte kalan ve artık işe yaramaz denilerek atılan çayın faydalarını öğrenenler oldukça şaşırıyor. İşte demlikte kalan çayı kullanabileceğiniz alanlar...
Demlikte kalan, kullanılmış, ıslak çay poşetlerini derideki yanık bölgeye uygulamak acınızı hafifletmeye yardımcı olur.
BİTKİLERİNİZİ BESLER
Saksıda yetiştirdiğimiz bitkilerin daha çabuk büyümesi, daha sağlıklı yetişmesi için yapmanız gereken tek şey; çay demini saksı dibine dökmek!
PARKE TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR
Taze demlenmiş çay, ahşap mobilya ve zemin temizliği için mükemmel bir üründür. Demleyip içtiğiniz çay poşetlerini yer silme kovasına bırakın. Daha sonra mobilyalarınızın tozunu bu kovaya batırdığınız yumuşak bir bezle silin. Aynı şekilde parkelerinizi de bu suyla temizleyin. Ahşap yüzeylerin ve parkenizin parladığına tanık olacaksınız.
DİŞ ETİ PROBLEMLERİNE ÇARE OLABİLİR
Diş eti kanaması probleminiz varsa, ya da diş çekimi yapıldıktan sonra iyileşme sürecinde acı hissediyorsanız, soğuk su ile ıslattığınız çay poşetini acıyan bölgeye uygulayın. Hem kanamayı hem de ağrıyı durdurur.
ŞÖMİNE TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR
Şöminede kül temizliği yapmadan önce etrafın kirlenmemesi için en akıllıca yöntem kül üzerine ıslak çay demi dökmektir. Böylece küller uçuşmadan şömineyi kolayca temizleyebilirsiniz.
AYNALARINIZI PARLATIR
Aynalarınızı parlatmak için kalan çay demini soğuk suyla tekrar sulandırıp kullanabilirsiniz. Ahşap temizliğinde olduğu gibi aynaları da parlatır.
ETİNİZİ MARİNE ETMEK İÇİN DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ
4 yemek kaşığı çayı, ılık suyla 5 dakika demleyin. Demi süzdükten sonra çayı ½ bardak esmer şekerle karıştırın ve şeker çözülene kadar bir kenarda bekletin. Bu arada eti tercihinize göre soğan, sarımsak ve baharatlarla pişireceğiniz kaba yerleştirin. Üzerine hazırladığınız çay karışımını döktükten sonra bu şekilde önceden ısıttığınız fırına koyun. Kırmızı et, çay sayesinde lokum gibi yumuşak olacak.
AYAK KOKULARINI GİDERİR
Ayaklarınızı iyice demlenmiş çayla karıştırdığınız ılık suda 20 dakika bekletin ve ayak kokusundan kurtulun.
GÖZ ALTI HALKALARINA SON
2 adet çay poşetini ılık suda ıslatın ya da üzerinden fazla zaman geçmediyse içtiğiniz çay poşetlerini de kullanabilirsiniz. Çay poşetlerini gözlerinizin üzerinde 20 dakika bekletin. Çayın içeriğindeki tanen maddesi gözlerinizdeki şişliğin inmesini sağlayacaktır.
SAÇLARINIZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜM
Saçlarınızın doğal rengine geri dönmesi için; 3 çay poşetini bir bardak suda demleyin. Taze veya kuru şekildeki 1'er yemek kaşığı adaçayı ve biberiyeyi de çaya ekleyin. Bu şekilde 1 gün bekletin.
Saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra bu karışımı uygulayın ve durulamadan bir havluya sarın. Çayın beyaz saçları eski doğal rengine döndürmesi için bu uygulamayı birkaç kez tekrarlayın.