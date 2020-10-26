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Haberler Galeri Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi! Panik anları...

Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi! Panik anları...

Survivor yarışması ile ünlenen sunucu Hakan Hatipoğlu önceki akşam Akatlar'da bulunan bir benzincide Deniz Akkaya lle görüntülendi. Kameralara yakalandıklarını fark eden iki ünlü isim panikledi.

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:22 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:28
Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi! Panik anları...

Hakan Hatipoğlu ve eski manken Deniz Akkaya önceki akşam Akatlar'da bulunan bir benzincide görüntülendi. Kameraları fark eden Hatipoğlu ve Akkaya büyük panik yaşadı.

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Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi! Panik anları...

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu, fotoğraflarının çekildiğini fark edince panik yaşayarak önce el kol hareketleriyle tepki gösterdi.

Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi! Panik anları...

Muhabirlere "Hayda! Hayret bir şey, burada ne işiniz var?" diye soran Hatipoğlu, daha sonra "Deniz Hanım'la peş peşe benzin alıyoruz" diye açıklama yaptı.

Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi! Panik anları...

Akkaya'yla "Deniz'ciğim bekliyorum bak, mutlaka ara. Hadi iyi akşamlar" diyerek vedalaşan Hakan Hatipoğlu, soruları yanıtsız bırakarak uzaklaştı.

Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi! Panik anları...

Deniz Akkaya da şaşkınlığını "Hayrola burada ne işiniz var?" diyerek dile getirdi. "Röportaj yapamayacağım kusura bakmayın, benzin aldım gidiyorum" diyen eski manken, benzincide Hakan Hatipoğlu'yla denk gelmesi sorulduğunda ise "Allah'ın işi" yorumunu yaptı.

Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi! Panik anları...

Deniz Akkaya benzinciden ayrılırken, Hakan Hatipoğlu halen istasyondaydı.

Hatipoğlu, "Deniz Hanım sizinle görüntülenince panik oldu, 'Allah'ın işi' dedi. Ne diyorsunuz bu tepkisine?" sorusuna, "Arkadaşlar o benim sorunum değil. Ben evimden çıktım, halı saha maçına gidiyorum" diye yanıt verdi.

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