Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi! Panik anları...

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu, fotoğraflarının çekildiğini fark edince panik yaşayarak önce el kol hareketleriyle tepki gösterdi.
Muhabirlere "Hayda! Hayret bir şey, burada ne işiniz var?" diye soran Hatipoğlu, daha sonra "Deniz Hanım'la peş peşe benzin alıyoruz" diye açıklama yaptı.
Akkaya'yla "Deniz'ciğim bekliyorum bak, mutlaka ara. Hadi iyi akşamlar" diyerek vedalaşan Hakan Hatipoğlu, soruları yanıtsız bırakarak uzaklaştı.
Deniz Akkaya da şaşkınlığını "Hayrola burada ne işiniz var?" diyerek dile getirdi. "Röportaj yapamayacağım kusura bakmayın, benzin aldım gidiyorum" diyen eski manken, benzincide Hakan Hatipoğlu'yla denk gelmesi sorulduğunda ise "Allah'ın işi" yorumunu yaptı.
Deniz Akkaya benzinciden ayrılırken, Hakan Hatipoğlu halen istasyondaydı.
Hatipoğlu, "Deniz Hanım sizinle görüntülenince panik oldu, 'Allah'ın işi' dedi. Ne diyorsunuz bu tepkisine?" sorusuna, "Arkadaşlar o benim sorunum değil. Ben evimden çıktım, halı saha maçına gidiyorum" diye yanıt verdi.