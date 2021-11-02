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Deniz marulu bu kez İnciraltı'nda görüldü

İzmirlilerin, Bostanlı sahilinde görmeye alışık olduğu deniz marulu, bu kez de İnciraltı mevkiinde görüldü. Deniz marulu, flamingolar başta olmak üzere birçok kuşun yaşadığı İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü'nü yer yer örttü.

Giriş Tarihi: 2 Kasım 2021 Salı 18:54 Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2021 Salı 19:10
Deniz marulu bu kez İnciraltı’nda görüldü

İzmir'de yılın belli dönemlerinde "deniz marulu" olarak da bilinen aşırı alg çoğalması, Bostanlı sahil bölgesinde görülüyordu. Deniz marulları, bu kez de İnciraltı Kent Ormanı mevkiinde gözlemlendi.

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Deniz marulu bu kez İnciraltı’nda görüldü

Suyun yüzeyi deniz marulları nedeniyle yeşile bürünürken, aşırı alg çoğalması havadan da görüntülendi.

Deniz marulu bu kez İnciraltı’nda görüldü

Deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen deniz marulu, flamingolar başta olmak üzere birçok kuşun yaşadığı İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü'nü yer yer örttü.

Deniz marulu bu kez İnciraltı’nda görüldü
Deniz marulu bu kez İnciraltı’nda görüldü
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