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Deniz marulu bu kez İnciraltı'nda görüldü

İzmirlilerin, Bostanlı sahilinde görmeye alışık olduğu deniz marulu, bu kez de İnciraltı mevkiinde görüldü. Deniz marulu, flamingolar başta olmak üzere birçok kuşun yaşadığı İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü'nü yer yer örttü.

Giriş Tarihi: 2 Kasım 2021 Salı 18:54 Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2021 Salı 19:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





