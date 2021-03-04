Deniz Seki değişimi ile şaşkına çevirdi

Özel hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen Deniz Seki son olarak verdiği kilolar ve değişimi ile adından söz ettiriyor. Adeta bambaşka biri olan Seki'nin son hali görenleri bir hayli şaşırttı. Ünlü şarkıcı Deniz Seki, uzun süredir verdiği kilolarla magazin gündeminde. Değişimiyle dikkat çeken Deniz Seki, 2 buçuk ayda 25 kilo vermişti. Sevgilisi İrfan Özçelik ile yollarını ayıran Deniz Seki 'Kilolar gitti, sevgili de gitti' dedirtmişti. Deniz Seki, 2018 yılında 90 kiloyken zayıflamak için ameliyat masasına yatmış ve operasyonun ardından 33 kilo vermişti. Sonrasından verdiği kiloları geri alan Deniz Seki aldığı radikal karar ile kariyerinin ilk yıllarındaki haline geri döndü. Deniz Seki hedefi olan 36 bedene ulaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Deniz Seki'yi gören hayranları değişimine inananamadı... İşte Deniz Seki'nin son hali...