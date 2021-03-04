  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Deniz Seki değişimi ile şaşkına çevirdi

Deniz Seki değişimi ile şaşkına çevirdi

Özel hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen Deniz Seki son olarak verdiği kilolar ve değişimi ile adından söz ettiriyor. Adeta bambaşka biri olan Seki'nin son hali görenleri bir hayli şaşırttı.

Giriş Tarihi: 4 Mart 2021 Perşembe 13:50 Güncelleme Tarihi: 4 Mart 2021 Perşembe 13:54
Deniz Seki değişimi ile şaşkına çevirdi

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, uzun süredir verdiği kilolarla magazin gündeminde. Değişimiyle dikkat çeken Deniz Seki, 2 buçuk ayda 25 kilo vermişti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Deniz Seki değişimi ile şaşkına çevirdi

Sevgilisi İrfan Özçelik ile yollarını ayıran Deniz Seki "Kilolar gitti, sevgili de gitti" dedirtmişti.

Deniz Seki değişimi ile şaşkına çevirdi

Deniz Seki, 2018 yılında 90 kiloyken zayıflamak için ameliyat masasına yatmış ve operasyonun ardından 33 kilo vermişti.

Deniz Seki değişimi ile şaşkına çevirdi

Sonrasından verdiği kiloları geri alan Deniz Seki aldığı radikal karar ile kariyerinin ilk yıllarındaki haline geri döndü.

Deniz Seki değişimi ile şaşkına çevirdi

Deniz Seki hedefi olan 36 bedene ulaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Deniz Seki'yi gören hayranları değişimine inananamadı...

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in makyajsız hali şoke etti
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in makyajsız hali şoke etti