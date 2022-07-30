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Deniz ve tarihin muhteşem buluşması: Phaselis Antik Kenti ve Cennet Koyu
Deniz ve tarihin muhteşem buluşması: Phaselis Antik Kenti ve Cennet Koyu
Koşuşturma ve yorgunluk dolu bir haftayı geride bıraktık. Gözler haftasonu gidilebilecek tatil rotalarına çevrildi. Bu haftasonu sıradan bir tatil ile yorgunluğunuzu atmak istemiyorsanız sizler için derlediğimiz tarihin derinlikleri ve doğanın huzuru ile görsel şölen harikası Phaselis Antik Kenti ve Cennet Koyu mavi rotasına göz atabilirsiniz. Bir yandan mavi ve yeşilin oluşturduğu renk cümbüşünün doğaya yansıması bir yandan da kültürün mistikliği içinde unutulmaz bir haftasonu tatili geçireceksiniz…İşte, Phaselis Antik Kenti ve Cennet Koyu…
Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:02
Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:03
MAVİ TUR ROTASI PHASELİS ANTİK KENTİ VE CENNET KOYU
Antalya'nın birbirinden güzel koyları her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Kemer ilçesine bağlı Çamyuva'da bulunan Phaselis Antik Kenti ve Cennet Koyu da mavi tur rotalarından bir tanesidir. Phaselis bölgesinde üç ayrı liman bulunmaktadır. Zamanda yolculuk hissi yaşatan antik kent eşsiz doğası ile ön plana çıkar. Doğa ve tarihin iç içe geçtiği Phaselis Antik Kenti sakin ve huzurlu bir cennet olarak bilinmektedir. Rodoslular tarafından kurulan eşsiz kentin tarihi MÖ. 7. yüzyıla kadar dayanmaktadır.
Phaselis eski bir Likya kenti olarak bilinmektedir. Antik kentin içerisinde agora, hamamlar, su kemeri ve antik tiyatro bulunmaktadır. Üç ayrı limana sahip olan Phaselis'te antik kalıntılar da bulunuyor. Akdeniz kıyıları boyunca uzanan bu antik kalıntılar zamanda yolculuk yaşatıyor. Doğa ile tarihin bir arada olduğu Phaselis antik kenti her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Mavinin her tonunu barındıran denizde yüzmek de apayrı bir keyif haline geliyor.
PHASELİS ANTİK KENTİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER
Phaselis Antik Kenti Antalya'nın Kemer ilçesine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Eski bir Likya kenti olan Phaselis, muhteşem doğası ile ön plana çıkıyor. Eski çağlarda önemli bir liman kenti olan Phaselis önemli medeniyetlere de ev sahipliği yapmıştır. Çam ve sedir ağacı ile kaplanmış olan bölgede doğanın elsiz güzelliği de huzurlu bir tatil olanağı sunmaktadır. Mavi tura çıkanların önemli bir rotası olan cennet koyunda tatil fiziksel ve ruhsal bir dinginlik sağlar. Phaselis Antik Kenti kültür turları için de önemli bir noktadır.
Zamanda yolculuk yaptıran Phaselis Antik Kentine hem denizden hem de karadan ulaşım bulunmaktadır. Mavi tura çıkanların uğrak duraklarından birisi de Phaselis'tir. Phaselis koyu olarak bilinen Cennet Koyu eşsiz doğası ile göz doldurur. Tarihi kalıntıların kıyı boyu uzandığı bölge çam ağaçları ile kaplıdır. Turkuaz renkli denizi ile bilinen Cennet Koyu her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktadır. Cennet Koyu'nun ince kumlu bir plajı bulunuyor. Sığ denizi sayesinde özellikle çocuklar bölgede rahat bir şekilde yüzebilirler.
TARİHİN VE DOĞANIN BİRLEŞTİĞİ EŞSİZ GÜZELLİK CENNET KOYU
Yemyeşil doğanın ve masmavi denizin birleştiği cennet koyunda güneşlenmek ve yüzmek ayrı bir keyiftir. Deniz suyunun 100 metreden sonra derinleştiği Cennet Koyu'nda deniz sığ olduğu için çocuklu aileler yüzmek için bu koyu tercih ederler. Günübirlik tekneler ve mavi yolculuğa çıkan yatlar da bu koyda mola verirler. Sahilde gezintiler ve piknik de yapılabilir. Cennet koyunun ince kumlu plajında dinlenmek ve güneşlenmek de apayrı bir keyif haline geliyor.