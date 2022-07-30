Deniz ve tarihin muhteşem buluşması: Phaselis Antik Kenti ve Cennet Koyu

PHASELİS ANTİK KENTİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER



Phaselis Antik Kenti Antalya'nın Kemer ilçesine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Eski bir Likya kenti olan Phaselis, muhteşem doğası ile ön plana çıkıyor. Eski çağlarda önemli bir liman kenti olan Phaselis önemli medeniyetlere de ev sahipliği yapmıştır. Çam ve sedir ağacı ile kaplanmış olan bölgede doğanın elsiz güzelliği de huzurlu bir tatil olanağı sunmaktadır. Mavi tura çıkanların önemli bir rotası olan cennet koyunda tatil fiziksel ve ruhsal bir dinginlik sağlar. Phaselis Antik Kenti kültür turları için de önemli bir noktadır.

