Denizden çıkan yeşil altın! Egelilerin favorisi olan bu yeşillik tam bir şifa deposu

Denizden çıkan yeşil altın! Egelilerin favorisi olan bu yeşillik tam bir şifa deposu

Denizden sofralara uzanan şifa kaynağı! İyot bakımından zengin içeriğiyle özellikle tiroid sağlığını destekleyen bu eşsiz lezzet, aynı zamanda vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı oluyor. Hem hafif hem besleyici yapısıyla öne çıkan deniz börülcesi, yeni sezonda sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorisi olmaya aday. İşte bu mucizevi yeşillik hakkında bilinmesi gerekenler…

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 01 Mayıs 2026 17:30








